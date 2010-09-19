200 دانشگاه برتر دنیا معرفی شدند/ هنگ کنگ برترین آسیا؛ ایران غایب لیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش وب سایت تایمز رتبه بندی سال 2010 به سطح جدیدی از تکامل رسیده است و اولین سری رتبه بندی با کمک سیستمی جدید و روش شناسی متفاوت به شمار می رود.

13 شاخص جدید به منظور تعیین سطح تمامی فعالیتهای دانشگاههای جهان از آموزش گرفته تا انتقال دانش در نظر گرفته شده که این 13 شاخص در پنج دسته آموزش، تحقیقات، میزان ارجاع به مقالات، درآمد صنعتی، و ترکیب بین المللی دسته بندی شده اند.

دانشگاه هاروارد در لیست 200 دانشگاه برتر جهان رتبه بندی سال 2010 تایمز مانند سالهای گذشته رتبه اول را از آن خود کرده است که در پی نام این دانشگاه می توان اسامی موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، MIT، دانشگاه استنفورد، دانشگاه پرینستون، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، کالیفرنیا برکلی، کالج امپریال لندن، و دانشگاه ییل را در رتبه های دوم تا دهم مشاهده کرد.

رتبه 1 تا 10

همچنین دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، شیکاگو، جان هاپکینز، کورنل، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، دانشگاه میشیگان، تورنتو، کلمبیا، پنسیلوانیا و کارنگی ملون در رتبه های یازدهم تا بیستم لیست قرار گرفته اند. نگاهی اجمالی نشان می دهد تنها 5 دانشگاه از سه کشور کانادا، سوئیس و انگلستان در میان 20 دانشگاه برتر جهان قرار دارند و 15 دانشگاه باقی مانده به ایالات متحده آمریکا اختصاص دارند.

نکته قابل توجه در رتبه بندی جدید تایمز که مشابه آن در رتبه بندی QS نیز مشاهده شد، عدم حضور کشورهای عربی و ایران برخلاف سالهای گذشته است و در بخش رتبه بندی بر اساس منطقه تنها می توان نام قاره آسیا و نه خاورمیانه را که از کشورهای هنگ کنگ، ژاپن، جمهوری کره، سنگاپور، چین، تایوان و ترکیه تشکیل شده مشاهده کرد. در بخش آسیا دانشگاه هنگ کنگ برترین دانشگاه شناخته شده و ترکیه به عنوان تنها همسایه کشور ایران که نامش در این لیست حضور دارد با دانشگاه بیلکنت رتبه 15 برترین دانشگاه های آسیا را کسب کرده است.

همچنین این رتبه بندی جدید در بخش موضوعی بر روی رشته‌های مهندسی و تکنولوژی، علوم زیستی، بهداشت بالینی و پیش بالینی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر متمرکز شده است.

دانشگاه کمبریج برترین دانشگاه اروپایی، هاروارد برترین دانشگاه آمریکایی شمالی، دانشگاه ملبورن برترین دانشگاه اقیانوسیه و دانشگاه کیپ تاون برترین دانشگاه آفریقا معرفی شده اند.

در ادامه جدول 200 دانشگاه برتر جهان دیده می شوند:

جدول رتبه بندی دانشگاههای دنیا