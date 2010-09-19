گرمای شدید بادهای تابستانی مونس کپرنشینان جاسکی

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، کپرزدایی یکی از مهمترین طرحهای دولت در راستای زدودن چهره محرومیت از استانهای جنوبشرق کشور محسوب می شود و در همین راستا دولت با ارائه طرحی اقدام به کپرزدایی در کشور کرد اما این طرح به دلیل مشکلاتی در برخی از شهرستانهای جنوبی بندرعباس به خصوص جاسک موفق نبوده است و به جای برچیده شدن کپرها، افزایش فرهنگ کپرنشینی را در پی داشت.

ناتوانی کپرنشینان جاسکی در پرداخت اقساط یکصد هزار تومانی تسهیلات بانکی و کوچک بودن خانه ها، علت عدم استقبال مردم از این طرح است.

یک هفته آب 10 هزار تومان خریداری می شود

حسن تهامی ساکن روستای "بارشکان" در این خصوص به خبرنگار مهر در جاسک گفت: دولت با هدف ایجاد سرپناهی مطمئن و امن این طرح را برای ما مردم فقیر گذاشته ولی اکثر هم روستائیان من با شغل دامداری آن هم در ابعاد محدود و فقط با کمتر 10 بز و یا شتر احتیاجات خانواده خود را فراهم می کنند و قادر به پرداخت اقساط یکصد هزار تومانی وام نیستند.

وی به نبود آب شرب لوله کشی در روستای خود اشاره کرد و افزود: مردم روستای بارشکان باید آب مورد نیاز خود را از اداره آب و فاضلاب روستایی به قیمت هر تانکر 10هزار تومان خریداری کنند که فقط مایحتاج یک هفته تا 10 روز آنها را برآورده می کند

تهامی گفت: گران شدن اجناس، نبود راه مناسب و در نهایت نداشتن شغل مناسب باعث شده که مردم این طرح را قبول نکنند و شرط پرداخت اقساط وام را حتی به قیمت ماندن در کپر و مواجه شدن با آتش بادهای تابستانی نپذیرند.

روستائیان توان پرداخت اقساط کپرزادیی را ندارند

ابراهیم احمدی اهل روستای "زوادو" هم ناتوانی در پرداخت اقساط وام و کوچک بودن خانه ها را علت استقبال کم روستائیان از طرح کپرزدایی عنوان کرد.

وی افزود: اگر کسی هم بتواند اقساط یکصد هزار تومانی وام را پرداخت کند باز هم خانه های کوچکی که بنیاد مسکن می سازد نمی تواند مشکل کپرنشینان را به طور کامل حل کند.

خانه های بنیاد مسکن ظرفیت خانواده های روستایی را ندارند

احمدی معتقد است: اکثر روستائیان در این منطقه خانواده های بزرگی دارند و در این خانه های کوچک نمی توانند زندگی کنند.

وی اضافه کرد: ما خود شاهد بودیم که کسانی وام گرفته و برایشان خانه ساخته شد در کنار خانه نوساز بنیاد مسکن یک یا دو کپر ساخته اند تا بتوانند فضای کافی را برای زندگی روستایی در اختیار خانواده خود قرار دهند.

این روستانشین خاطر نشان کرد: اگر قرار است که وام بگیریم و پول بدهیم و باز هم نیمی از زندگیمان را در کپر زندگی کنیم همین وضعیت بهتر است.

85 درصد کپرنشینان جاسکی از طرح کپر زدایی استقبال نکرده اند

رئیس بنیاد مسکن شهرستان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به وجود قریب چهار هزار کپر در این شهرستان گفت: تاکنون 650 کپرنشین در طرح کپرزدایی ثبت نام و به بانکهای مسکن٬ ملت و ملی معرفی شده اند.

محمد ترابی افزود: این طرح از اوایل بهمن ماه سال گذشته در سطح شهرستان جاسک آغاز و هم اکنون در 9 روستا در حال اجراست.

وی روستاهای "گیگن"٬ "پرکوه"٬ "سورگلم"٬ "یکدار" و "گتان" را از جمله این روستاها عنوان کرد.

ترابی گفت: عملیات ساخت مسکن کپرنشینان طی مدت هجده ماه با 52 متر زیر بنا شامل دو اتاق و یک راهرو انجام می شود.

وی بازپرداخت اقساط این وام را 10 ساله و با سود چهار درصد عنوان کرد و افزود: تسهیلات بانکی این طرح هفت میلیون و 500 تومان بود که از اول سال 89 این مقدار به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.

ترابی با اشاره به اینکه رعایت نکات فنی در ساخت مسکن روستایی الزامی است، گفت: تمامی خانه ها زیر نظر مستقیم بنیاد مسکن ساخته می شود.

وی در پایان از افزایش تعداد کپرنشینان با توجه به طرح توسعه این شهرستان و رشد جمعیت اظهار نگرانی کرد.

کپر زدایی یا کپر سازی

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خانه های در نظر گرفته شده این طرح خیلی کوچک هستند و معمولا یک کپر جلوی خانه ها ساخته می شود.

محمد ابراهیمی به نحوه اجرای طرح کپرزدایی انتقاد کرد و افزود: اجرای اینگونه طرح نه تنها حذف کپرها را به دنبال ندارد بلکه باعث کپرسازی می شود.

وی گفت: ساختن یک کپر بعنوان آشپزخانه یا نشیمن در فضای در نظر گرفته شده برای حیاط این خانه ها در بین کپرنشینان رواج یافته است.

ابراهیمی تصریح کرد: جمعیت خانواده های کپرنشینان بطور متوسط بیشتر از هفت نفر بوده که با توجه به آداب زندگی روستایی قادر به زندگی در این فضای کوچک نیستند.

وی بر افزایش متراژ زیر بنایی این خانه ها تاکید کرد و گفت: با بزرگتر ساختن خانه ها کپرنشینان بیشتری مایل به ثبت نام در این طرح می شوند.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی جاسک ضمن تشکر از خدمات دولت عدالت محور دهم در مناطق محروم گفت: برق رسانی و ترمیم راه روستاهای بالای 20 خانوار جاسک از جمله خدماتی است که در سالهای اخیر انجام شده است و جای قدردانی دارد.