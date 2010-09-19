این بار تصمیم وزارت نیرو گلستانیها را شوکه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مستثنی شدن گلستان از تعدیل صورتحساب برق، درحالیست که استانهای شمالی بویژه گلستان و مازندران دارای وضعیت آب و هوایی مشابهی هستند و تعدیل نشدن صورت حساب برق مشترکان گلستانی، نمی تواند هیچ توجیهی داشته باشد.

مشترکان گلستانی به دلیل گرمای بی سابقه و رطوبت بالای منطقه، خواهان تعدیل در صورتحسابهای برقشان هستند، درحالیکه محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی چندی پیش اعلام کرده بود: بزودی و پس از بررسی های تکمیلی، تعرفه مصرف برق استان های مازندران و گیلان براساس معیار مناطق گرم 4 محاسبه می شود.

الگوی مصرف برق در مناطق عادی ماهانه 300 کیلووات ساعت، در مناطق گرم (یک) این میزان ماهانه سه هزار کیلووات ساعت، در مناطق گرم 2، 3 و 4 نیز الگوی مصرف برق به ترتیب هزار، دو هزار و 500 کیلووات ساعت در ماه در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رقم قبضهای برق برخی مشترکان گلستان در خرداد تا مردادماه سالجاری چند برابر دورهای قبلی بوده است و این امر مایه نگرانی برخی مشترکان شده است.

تصمیم معاون وزیر نیرو در امور برق و مستثنی شدن گلستان از تعدیل تعرفه های برق فصل تابستان، موجب انتقاد نمایندگان مردم گلستان در شوراهای اسلامی نیز شده است.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این زمینه گفت: مردم در روزهای اخیر واکنش خود را نسبت به تعرفه و قبضهای برق صادره نشان دادند و این امر به نوعی نشان دهنده این است که مردم از مسئولینشان در سطح استان توقع رسیدگی به این مسئله را دارند.

ذبیح الله میقانی با اشاره به اظهارات معاون وزیر نیرو درباره تعدیل صورتحساب های برق استانهای مازندران و گیلان در فصل تابستان اظهار داشت: استانهای مثل گیلان و مازندران به خصوص گیلان که از نظر دمای هوا و مقدار بارش باران و حتی رطوبت هوا در سطح بالاتر و بهتری در این تراز جغرافیایی قرار دارند. وی گفت: متاسفانه استان گلستان که نسبت به استانهای فوق از نظر جغرافیایی، هواشناسی و جوی به مراتب گرمتر است، از این مصوبه اخیر وزارت نیرو محروم مانده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه این امر از دید مسئولان ارشد کشور پنهان مانده و گلستان را مبرای از مناطق گرمسیری قرار داده اند و این امر باعث نگرانیهایی در بین مردم استان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، مطلب مهم آنکه نیاز است که گلستان نیز در لیست مناطق گرمسیری قرار گیرد و از مزایای آن بهره مند شود.

به گفته میقانی، حال قضاوت کنیم چطور دو استان همجوار که از همه جهت مناسبتر از گلستان هستند در این لیست قرار می گیرند ولی استان گلستان از آن مستثنی می شود.

وی خواهان تجدیدنظر مسئولان وزارت نیرو و اعمال این مصوبه در حق استان گلستان شد.

براساس اعلام شرکت توزیع برق گلستان، شهرهای گنبد، کلاله، مینودشت در تابستان جزو منطقه 3 گرمسیری با الگوی مصرف ماهیانه KWH 1000 و بقیه شهرهای استان جزو منطقه چهار گرمسیری با الگوی مصرف ماهیانه تابستان KWH 500 است.



در سایر ایام سال به غیر از تابستان کل شهرهای استان جزء مناطق عادی و الگوی مصرف ماهیانه KWH 200 است.



براساس اعلام شرکت توزیع برق گلستان، پیک مصرفی استان در سالجاری تاکنون در روز 31 مردادماه و به میزان 800 مگاوات ثبت شده است که سال گذشته این میزان 690 مگاوات در 28 تیرماه ثبت شد و این میزان موید افزایش مصرف مشترکان به میزان 16 درصد است.

این اعلام شرکت توزیع برق گلستان درحالیست که با توجه به گرمای بی سابقه و رطوبت بالا در فصل تابستان در استان، اتخاذ شرایط ویژه تری برای تعدیل نرخ های برق هم استانیها ضروری بنظر می رسد.