استاندار سمنان با ساخت هتل در بزرگترین باغ گردوی جهان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، عباس رهی شامگاه شنبه در بازدید از شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد بزرگترین باغ گردوی جهان با پیشنهاد ساخت هتل در اطراف این باغ برای جذب بیشتر گردشگر موافقت کرد.

عباس رهی با اشاره به اینکه این باغ یکی از قابلیتهای مهم برای جذب گردشگر در شهمیرزاد است، ساخت هتل و اقامتگاه در اطراف این باغ گردو می تواند زمینه اسکان هر چه بیشتر گردشگران و مسافران را در شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد فراهم کند.

وی با تاکید بر معرفی بیشتر این باغ در سطح جهانی گفت: شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد باید از تمام فناوری های ارتباطی روز دنیا برای معرفی این باغ گردو استفاده کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد نیز در معرفی این باغ گفت: این باغ 700 هکتار وسعت دارد و آبیاری آن از طریق سیستم آبیاری قطره ای انجام می شود.

فریدون کارون با اشاره به وجود 20 هزار اصله درخت گردو و بادام در بزرگترین باغ گردوی جهان در شهمیرزاد اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های این شرکت، افزایش درختان گردو تا حدود 100 هزار اصله است.

به گفته وی، باغ گردوی شهمیرزاد از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو به عنوان بزرگترین باغ گردوی جهان شناخته شده است.

کارون بیان کرد: منابع ذخیره آبی نیز شامل سه بند خاکی به نام سد شهید کیانی با ظرفیت 450 هزار مترکعب و سد کوثر با ظرفیت 700 هزار مترمکعب و مخزن شماره 3 با ظرفیت 100 هزار متر مکعب می باشد که این سه سد زیبا نیز در این باغ گردو از دیگر جاذبه های کشت و صنعت شهمیرزاد است.

به گفته وی، احداث 30 هکتار باغ گردوی پیوندی در سال گذشته که در نوع خود در ایران بی نظیر است از فعالیتهای شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد است.

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد یادآور شد: این شرکت با کاشت بیش از 160 هزار گردو در نهالستانهای گردو باغ در تدارک تولید انبوه نهال گردوهای پیوندی در درجه اول برای طرح اصلاح و توسعه باغ و پس از آن برای توزیع در سراسر کشور است.