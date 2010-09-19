وضعیت منابع آب زیر زمینی هرمزگان بحرانی است

جعفر زیراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به بحرانی بودن وضعیت دشتهای استان بر لزوم توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی تاکید کرد و افزود: افت شدید سطح منابع و سفره های آب زیرزمینی، کاهش آب شیرین در سفره های آب زیر زمینی و شور شدن منابع آب، کاهش آبدهی چاهها و کاهش درآمد کشاورزان از جمله پیامدهای ناشی از برداشت بی رویه آب از دشتها می باشد.

زیراهی با اشاره به اینکه استان هرمزگان 82 دشت دارد که هم اکنون 28 دشت آن به دلیل اضافه برداشت از آنها جهت توسعه بهره برداری ممنوع اعلام شده است، گفت: در این راستا ایجاد طرحهای مقابله و پیشگیری از خسارتهای ناشی از برداشت غیرمجاز و تشکیل گروههای گشت و بازرسی و جلو گیری از حفاری غیرمجاز از جمله راهکارهای مقابله با برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی است.

وی با بیان اینکه تهیه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای روستایی در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: تعداد 945 کنتور تهیه شده که به دلیل نبود اعتبار این طرح متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

این مسئول کنترل و نظارت بر شرکتهای حفاری مجاز به فعالیت، اطلاع رسانی و نظر سنجی از بهره برداران و آموزش کشاورزان همچنین ایجاد سیستم های جغرافیایی "Gis" جهت حفاظت و بهره برداری و مطالعه از جمله اقداماتی بوده که از سوی شرکت آب منطقه ای استان صورت گرفته است.

به گفته وی، تعداد 80 حلقه چاه غیر مجاز طی سالهای 88 - 87 مسدود شده است، همچنین در سال گذشته تعداد 145 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شد، که پس از طی مراحل قانونی اقداماتی در خصوص انسداد این چاهها در دست انجام است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه، تعداد چاههای فعال استان واجد و فاقد پروانه بهره برداری 16هزار و 381 حلقه و تعداد چاههای غیر مجاز بدون مجوز نیز دو هزار و 165 حلقه می باشد، گفت: میزان برداشت مجاز از منابع آب زیر زمینی در پنج ماهه سال جاری 35 میلیون متر مکعب بوده است.

وی متوسط تغذیه سالیانه دشت های استان را یک هزار و 250 میلیون متر مکعب بیان و تصریح کرد: میزان برداشت مجاز از منابع آب زیرزمینی در سال 87 یک هزار و 250 میلیون متر مکعب و میزان برداشت غیر مجاز سال گذشته را 95 میلیون متر مکعب بوده است.