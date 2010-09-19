تفاوت 90 درصدی قیمت کالاهای مشابه در نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نمایشگاه عرضه مستقیم کالای مشهد هر چند مثل سالهای گذشته پرشور نیست اما در راهروهای نمایشگاه و نیز خیابانهای اطراف آن ترافیک سالهای گذشته حاکم است.

از اینها که بگذریم و به داخل نمایشگاه برسیم اول چیزی که جلب توجه می کند غرفه های لوکس فروشی در نمایشگاههایی است که برای اقشار کم درآمد برپا شده است!

باید جنسی بیاوریم که رد بشه!

مسئول یکی از غرفه های لوکس فروشی در خصوص کیفیت و قیمت اجناس به خبرنگار مهر گفت: اینجا نمایشگاه است باید جنسی بیاوریم که فروخته شد و طبیعتا ما تمام اجناس خود را به نمایشگاه نمی آوریم.

وی ادامه داد: در ثانی مشتری اینجا قشر کم درآمد است و جنس مرغوب و گران نمی خواهد و به همین جنسها قناعت می کند!

تفاوت 90 درصدی قیمت برای اجناس مشابه

اینجا نمایشگاهی است که به گفته مسئولان برگزاری آن همه قیمتهای کارشناسی شده و بر فروش کالا نظارت می شود اما اینکه اجناس مشابه قیمتهای متفاوت دارند، با گفته مسئولان تناقض دارد.

در پاره ای موارد قیمت کالاهای موجود در نمایشگاه تا 90 درصد متفاوت است موضوعی که خبرنگار مهر به عینیه مشاهده کرد، ولی ادعای غرفه داران این بود که قیمتها کارشناسی است.

در غرفه های فروش مانتو و پیراهنهای اسپورت غرفه داری فریاد می زد "حراجه حراج" ، قیمتهای "کارشناسی قیمتهای کارشناسی" و با این تبلیغ بازدید کننندگان را به سمت خود جذب می کرد، در حالیکه همانگونه که عنوان شد این قیمتهای کارشناسی شده در پاره ای موارد تا 90 درصد برای اجناس مشابه متفاوت است.

مارکهای عجیب و غریب لوازم آرایشی

یکی از غرفه های فروش لوازم آرایش در پاسخ به این سئوال که آیا برندهایی که شما در حال فروش آن هستید معتبر هستند، قاچاق نیستند؟ استاندارد هستند یا نه؟ با قاطعیت جواب داد جنسی را که به نمایشگاه می آورند حتماً تایید شده است.

اما شهروندی می گفت فروشندگان یک مشت جنس بنجل در قالب لوازم آرایشی برای فروش آورده اند گویی که اقشار کم درآمد جامعه انسان نیستند.

وی در حالی که از عصبانیت سرخ شده بود تاکید کرد: اتفاقا باید به این اقشار جنس بهتری فروخت چون بعدا پول دوا و درمان ندارند!

عصاهایی که پوسیده اند!

نمایشگاههای فروش یا عرضه مستقیم کالا به منظور تامین اقلام ضروری و تنظیم بازار فرصتی است برای خانوارها که برخی کاستی های روز مره زندگی خود را سامان ببخشند و از آن به عنوان عصای دست یاد می کنند، اما اگر این عصای دست پوسیده باشد تکلیف کسانی که به آن تکیه می کنند، چیست؟

هر سال دو بار نمایشگاههایی با عنوان نمایشگاههای فروش (عرضه مستقیم کالا) در سراسر کشور برگزار می شود و این رسم تقریباً 12 سال پیاپی است که در مشهد اجرا می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاهها (فروش پاییزه) به گفته نمایندگان وزارت بازرگانی تامین اقلام اساسی و کالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم در آستانه بازگشایی مدارس با حدود 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت‌های بازار است.

اما سئوالی که مطرح می شود این است که آیا لوازم آرایشی و بهداشت، ظروف فانتزی و تزئینی ، مجسمه و اقلام تزئینی خانه ، لوستر و ... جزو اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم آن هم از نوع کم درآمد آن هستند؟

همچنین اعلام شده است کالاهای ویژه تنظیم بازار از قبیل دفترچه‌های دانش‌آموزی، ‌مرغ و گوشت گوساله و گوسفندی داخلی و وارداتی بسته‌بندی شده نیز از دیگر کالاهایی است که در این نمایشگاهها عرضه می‌شود.

سازمان بازرگانی خراسان رضوی در بیانیه ای اعلام کرده است که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه ) در 25 شهر استان خراسان رضوی از نیمه شهریورماه تا اوایل مهر به تناسب موقعیت و زمان همزمان با سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

علی صفر زاده رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازارها، الگویی با عنوان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موادغذایی، پوشاک، مانتو مدارس، کیف و کفش، لوازم التحریر و سایر کالاها، از سوی تولیدکنندگان صنعتی و صنفی با نظارت بازرسان اصناف و سازمان بازرگانی استان عرضه می‌شود.

وی افزود: بر این اساس با ایجاد بازارها، الگویی از کیفیت، قیمت، امکان رقابت میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با کیفیت و بسته‌بندی‌های متنوع کالا ایجاد می شود که سعی می‌شود عمده تقاضای کالا از برندهای معتبر عرضه شود.

عکس تزئینی است

این سخنان در حالی است که از برندهای معتبر در نمایشگاه کمتر دیده می شود.

همچنین رئیس سازمان بازرگانی خراسان‌ رضوی فراهم‌کردن امکان دسترسی بهتر مردم به انواع کالاهای پرمصرف فصلی با قیمت مناسب و افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها دانسته است.

نمایشگاه فروش مهمان ناخوانده نمایشگاههای بین المللی

نمایشگاههای فروش که بصورت پاییزه و بهاره سالی دو بار برگزار می شود چون پیشوند نمایشگاهی دارند معمولاً در محل دائمی نمایشگاهها برگزار می شوند هرچند که در تعاریف و استانداردهای بین اللمللی، نمایشگاهها را به صورت تخصصی و بین المللی عرصه نمایش توانمندی ها و رقابت شرکتها داخلی و خارجی و عرضه محصولات نوین تعریف کردند و مشارکت کنندگان نمایشگاه را یک ابزار مفید و قابل بازاریابی می دانند.

در کشور ما نیز سابقه برگزاری نمایشگاه به سبک و سیاق کنونی عمر کوتاهی دارد و شاید به صورت سراسری در کل کشور به کمتر از 15 سال برسد و برای همین است که ملاکهای بین المللی در اکثر موارد رعایت نمی شود.

نبود امکانات و فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم بمنظور تامین اقلام ضروری و تنظیم بازار مسیر استفاده از محل نمایشگاه بین المللی را برای این کار باز می کند ولی همچنانکه توضیح داده شد بدلیل شرایط گویا چاره ای جز پذیرفتن آن نیست.

نمایندگان اکثر اصناف نیز برای داشتن سهمی از بازار ایام پاییز، برای حضور و عرضه کالای خود در محل نمایشگاه فروش پاییزه مشهد به صورت متفرقه در نمایشگاه حاضر شدند و کالاهای خود را به مخاطبان عرضه می کنند.

"نمایشگاههای فروش عصای دست ما است که می توانیم در سال برخی کاستی های زندگی یمان را بنوعی جلوی خانواده مان جبران کنیم "، این سخن یک سرپرست خانوار بود که اذعان داشت در همه نمایشگاه فروش شرکت کرده است، اما نگرانی وی نیز ازاین است که عصای دست و تکیه گاهش پوسیده نباشد.

شهروند دیگری نیز می گفت: مهم نیست چه کیفیتی دارد برای قشر کم درآمد و فرزندان آنها نو بودن کالا کفایت می کند حتی اگر جنس آن خیلی مرغوب نباشد که البته خودمان می دانیم خیلی مرغوب نیست.

عکس تزئینی است

شهروندی هم گفت: شما نگاه کنید ببینید کدام یک از کالاهای اینجا در ویترینهای بازار بیرون دیده می شود کافی است مقایسه ای بین بازار و نمایشگاه کنید تا دستتان بیاید که چه نوع کالاهایی در اینجا عرضه شده است.

همانطور که در بالا ذکر شده است از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه های فروش تامین اقلام ضروری زندگی و تنظیم بازار است و معمولاً در تطابق طبقات اجتماعی خانوارها و رابطه آن با اقتصاد این نکته مشخص می شود که تامین اقلام ضروری برای طبقات اجتماعی که درآمد کمی دارند بسیار حیاتی است و این طبقات بیشتر خود را موظف می کنند تا از این فرصت ایجاد شده استفاده کنند، اما باید کاری کرد که آنها بدون دغدغه به این نمایشگاهها اقبال داشته باشند نه از روی اجبار.

می توان به حرف آن شهروند مشهدی استناد کرد که نمایشگاههای فروش عصای دست و فرصت مناسبی برای پوشش کاستی های طبقات دهکهای پایین اقتصادی جامعه است و نگاه باید به این نمایشگاه ها بسیار دقیق و ظریف باشد تا جلوی هر گونه سوء استفاده افراد فرصت طلب گرفته شود.