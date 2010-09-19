  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

بدلیل کوتاهی در کار؛

یک مسئول از سوی استاندار سمنان عزل شد

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان در جلسه شورای اشتغال استان سمنان دستور عزل معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان سمنان گفت: عزل این مسئول از سمت خود به دلیل کوتاهی در رسیدگی به پرونده های طرحهای خود اشتغالی در حوزه مدیریتی مسئول بوده است.

عزل این مسئول در حالی توسط استاندار سمنان صورت گرفت که میراث فرهنگی استان سمنان باید 700 پرونده طرح خود اشتغالی را رسیدگی و برای پرداخت به بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا ارسال کرده باشد که تاکنون تنها چهار پرونده رسیدگی شده است.

استاندار سمنان تاکنون در نشستهای متعدد از برکناری مسئولانی که در حوزه فعالیت خود کم کاری می کنند، هشدار داده بود.

کد مطلب 1153886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها