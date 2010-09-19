یک مسئول از سوی استاندار سمنان عزل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان سمنان گفت: عزل این مسئول از سمت خود به دلیل کوتاهی در رسیدگی به پرونده های طرحهای خود اشتغالی در حوزه مدیریتی مسئول بوده است.

عزل این مسئول در حالی توسط استاندار سمنان صورت گرفت که میراث فرهنگی استان سمنان باید 700 پرونده طرح خود اشتغالی را رسیدگی و برای پرداخت به بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا ارسال کرده باشد که تاکنون تنها چهار پرونده رسیدگی شده است.