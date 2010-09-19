آغاز شکوفایی کشند سرخ در خلیج فارس/ خزر از بلوم در امان است

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هرمزگان روزانه دریا سه بار پایش می شود افزود: تراکم این بلوم جلبکی بین چهار هراز تا 6 هزار سلول در یک لیتر است و بلوم نسبتا کم تراکمی است و نمی تواند چندان مشکلی برای آبزیان دریا ایجاد کند.

وی تاکید کرد: دو جلبک "تکلودینوم " که تراکمی نزدیک به چهار هزار سلول در یک لیتر دارد و "پری دینوم" که از گونه دینوفلاژن است و تراکمی نزدیک به 6 هزار سلول در لیتر دارد سواحل هرمزگان را متاثر کرده اند.



کشند سرخ نام عمومی " Red Tide" است که به تغییر رنگ آب حاصل از شکوفایی و تجمع میکروارگانیسم اطلاق می شود. برخی از کشندهای سرخ موجب مرگ دسته جمعی جانوران دریایی و بروز مسمومیت حاصل از مصرف صدفهای دریایی و آبزیان در انسان می شوند.



برای علت مرگ جانوران دریایی در اثر این پدیده دو دلیل مطرح می شود یکی کاهش اکسیژن در اثر ازدیاد عوامل ایجاد کننده "Red Tide" ودیگری تولید سم توسط این موجودات. کشند سرخ گاهی می تواند پدیده ای خطرناک باشد و موجب سمی شدن آب و مرگ و میر آبزیان شود.

نبوی همچنین دریای خزر را از فعالیت کشندها در امان دانست و گفت: به رغم اینکه در یکماه گذشته بلوم نسبتا شدیدی در خزر شاهد بودیم اکنون این پدیده تمام شده و خزر وضعیتی عادی در حوزه فعالیت و شکوفایی پلنگتونها دارد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این و با آغاز شکوفایی کشند قرمز در خزر گفته بود که دریای خزر به دلیل افزایش میزان فاضلاب شهری و خانگی گرفتار شکوفایی جلبکی شده است.

محمد باقر نبوی در ادامه با تاکید بر بروز پدیده کشند سرخ در خزر افزود: دریای خزر به دلیل ورود پسابهای مختلف در معرض خطر قرار دارد و بلوم جلبکی در شهری مانند نوشهر و در منطقه ای که پناهگاه محسوب می شود نشان دهنده آلودگی بالای آب در دریاست. در واقع خزر استعداد بالایی برای گسترش شکوفایی جلبکی و مشکلات دیگر دارد.