سرگیجه تاکداران آذربایجان شرقی از اختلال بازار

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تاکداران شهرهای بناب، ‌ملکان و مراغه در آذربایجان شرقی با وجود اینکه از بدست آوردن محصول نسبتاً فراوان در سال جاری خوشحالند اما اکنون که فصل برداشت انگور فرارسیده است، نبود بازار مناسب، آن ها را دچار بحرانی کرده که نتیجه ای جز باقیماندن هزاران تن انگور روی دستشان نیست.

تولید انگور در آذربایجان شرقی که امسال با 60 درصد افزایش مواجه شده است، به سالانه 450 هزار تن می رسد و از همین رو آذربایجان شرقی یکی از قطب های تولید این محصول باغی در کشور به شمار می رود.

انگور تولید شده در این استان علاوه بر تامین بخش عظیمی از نیاز داخلی در قالب کشمش و سبزه به کشورهای همجوار نیز صادر می شود که از اهمیت موضوع حکایت دارد.

در حالی تاکداران آذربایجان شرقی محصول تولیدی خود را در آستانه نابودی کامل می ببینند که چند روز دیگر همایشی ملی با هدف شناساندن انگور تولید شده در این استان برگزار خواهد شد.

در حالیکه برخی از مسئولان معتقدند ناعادلانه بودن قیمت تضمینی خرید انگور باعث ایجاد مشکل برای تاکداران آذربایجان شرقی شده است عده ای دیگر عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی با متخلفان،‌ ناکامی در صادارات محصول تولیدی و نیز کمبود صنایع تبدیلی در منطقه را عامل اصلی این مشکل برمی شمارند.

سعید برقی، فرماندار بناب دلیل اصلی مشکل تاکداران را ناعادلانه بودن قیمت گذاری انگور تضمینی دانست و گفت: در حال حاضر قیمت‌گذاری انگور تضمینی عادلانه و بر اساس قیمت تمام شده نیست.

وی افزود: این موضوع سبب شده است انگیزه باغداران برای فعالیت در زمینه تولید انگور را کمتر کند.

در این میان نماینده بناب در مجلس از موضوع جدیدی صحبت می کند که باعث عدم رغبت تاکداران شهرهای جنوب آذربایجان شرقی به فروش انگور تولیدی شده است.

ضیالله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت دو سال قبل یک کارخانه سبزه پاک کنی در بناب اشاره کرد و با بیان اینکه کارخانه دار مزبور هرگز بهای انگورهای خریداری شده از تاکداران منطقه را پرداخت نکرد،‌ توضیح داد: به دنبال این تخلفات، دستگاه قضایی موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت بجای ورشکسته شناختن این متخلف،‌ او را کلاهبردار معرفی کرد.

وی افزود: اگر دستگاه قضایی کارخانه دار متخلف را ورشکسته اعلام می کرد حداقل دولت بخشی از خسارت سنگین تاکداران را پرداخت می کرد ولی با کلاهبردار معرفی کردن او،‌ کشاورزان هرگز به حق و حقوق خود نرسیدند.

نماینده بناب افزود: تاکداران منطقه اکنون رغبتی به فروش انگورهای خود به صاحبان کارخانه های تولید سبزه ندارند و به همین دلیل انگور روی دستشان باقی مانده است.

از سوی دیگر،‌ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مشکل تاکداران را افزایش ناگهانی تولید محصول انگور در این استان و نیز نامناسب بودن میزان صادارات این محصول دانست.

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش 60 درصدی تولید محصول انگور آذربایجان شرقی در سالجاری منجر به کاهش قیمت انگور شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید صادرات کشمش از منطقه نیز تقویت شود، اظهار داشت: مقداری از محصول کشمش سال گذشته هنوز در انبارها باقی مانده است که صادرات این کشمش ها می تواند وضعیت موجود را متحول کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: طی جلسه ای که 30 شهریور در جریان برگزاری همایش ملی برداشت انگور در ملکان برگزار می شود مسئولان استانی مشکل تاکداران را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

فرماندار ملکان نیز روند کنونی فروش انگور را مشکلی کشوری دانست و بر توسعه صنایع تبدیلی در منطقه جهت ایجاد ارزش افزوده برای این محصول تاکید کرد.

مصطفی قاسمی به برگزاری همایش ملی انگور در ملکان اشاره کرد و گفت: امید می رود به بهانه برگزاری این جشنواره، صنایع تبدیلی انگور در منطقه ایجاد شود تا بخشی از مشکلات تاکداران مرتفع شده و وضعیت بازار انگور منطقه بهبود یابد.

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به اعتقاد کارشناسان، با توجه به اینکه اقتصاد شهرهای جنوب آذربایجان شرقی و توسعه آن ها به محصول انگور وابسته است ضربه خوردن باغداران این مناطق، توسعه و عمران شهری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.