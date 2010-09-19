87 درصد آرا شمارش شد/ اوضاع افغانستان آرام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مولوی فضل احمد معنوی" امروز یکشنبه درگفتگو با خبرنگاران از شمارش آرای چهار هزار و632 شعبه (87 درصد) از مجموع پنج هزار و355 شعبه اخذ رای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان خبر داد .

وی افغانهای واجد شرایط شرکت در انتخابات را 11میلیون و400 هزار نفر ذکر کرد.

مقامات امنیتی افغانستان نیز اعلام کردند در این دوره از انتخابات، 11 غیرنظامی و چهار نفر از نیروهای امنیتی و27 نفر از اعضای طالبان بر اثر وقوع انفجار کشته شدند.

انتخابات پارلمانی افغانستان دیروز شنبه با شرکت 2500 داوطلب برای کسب 249 کرسی مجلس در 34 حوزه انتخابیه این کشور برگزار شد.

گزارش ها حاکیست که نتیجه نهایی انتخابات مجلس افغانستان پس از رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های داوطلبان 30 اکتبر اعلام خواهد شد.