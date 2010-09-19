ایلام سمبل مقاومت مردم غرب کشور در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بلندای گردنه رفیع "قلاجه"، آغازین سرزمینی است که نام و اعتبار خود را از کهن ترین تمدن های ایران زمین برگرفته است .

ایلام خاستگاه مردمانی است که ورق ورق تاریخ دیرپای ایران را تجربه کرده اند. اعتبار دیرینه این خاک و بوم در کنار جنگل های انبوه بلوط و از حرکت و خروش رودهای سیمره و کنجانچم به آن زیبایی خیره کننده ای بخشیده و پرتوهای روح افزای آفتاب از فراز کوه های قد کشیده کبیر کوه، مانشت و دینارکوه سرزمین طلوع خورشید را به زیباترین عروس دردانه زاگرس بزرگ تبدیل کرده است .

استان ایلام همچون ستاره ای تابناک بر آسمان تاریخ و فرهنگ ایران زمین می درخشد و آثار تاریخی بسیار فراوان بجای مانده از تمدنهای گذشته حکایت از ریشه دار بودن تاریخ و فرهنگ این دیار در قرنهای گذشته دارد .

براستی دیار ایلامیان از هزاره های قبل از میلاد تاکنون به صلابت "قلاقیران" بوده است و آوازه مردان و زنان سختکوش و حماسه ساز آن در بزم و رزم دهل و سرنا شنیده می شود .

بدون شک در تاریخ پرشکوه ایران اسلامی، افتخارات و حماسه های زیادی وجود دارد. مردمان سرزمین ایران همواره با تعصب و غیرت بسیار، از آب و خاک کشور عزیزمان دفاع کرده اند و آبرو و عزت این سرزمین را در برابر تجاوز دشمنان حفظ کرده اند .

یکی از ادوار پرافتخار مردمان ایران زمین، دوره هشت سال دفاع مقدس است. زمانی که رژیم بعثی عراق به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و برخی از شهرهای کشور را به تصرف خویش درآورد، مردم غیرتمند کشورمان از جمله ایلام به دفاع از ناموس و میهن خویش همت گماشتند و دست همه متجاوزان خیانتکار را از این سرزمین کوتاه کردند .

یکی دیگر از بزرگترین افتخارات هشت سال دفاع مقدس، آزادسازی مهران عزیز است که متاسفانه در تقویم جمهوری اسلامی ایران و در سایر مواردی که صحبت از دفاع و هشت سال جنگ تحمیلی می شود، حق مطلب در مورد سرزمین مهر و مهربانی ادا نمی شود و رشادت ها و فداکاری های رزمندگان دلیر ایران اسلامی در آزادسازی مهران کمتر انعکاس می یابد و از دلاورمردی های مردمان غیور ایلام کمتر سخنی گفته می شود .

مردمانی که بدون هیچ شرط و شروطی و در دورترین نقاط مرزی کشور، با رشادت و پایمردی از آب و خاک کشور عزیزمان دفاع کردند و برای حفظ انقلاب اسلامی و آسایش نسل های آینده، آسایش را از خود و همسر و فرزندانشان گرفتند .

مردمانی که حتی یک قدم عقب نشینی نکردند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی در سرزمین خود ماندند و از ورود دشمن متجاوز جلوگیری کردند .

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) به شایستگی حق مطلب را در مورد حماسه بزرگ آزادسازی مهران در عملیات کربلای یک ادا کرده و فرمودند: «مهران را هم خدا آزاد کرد ».

در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، به رغم اینکه استان دلاورپرور ایلام آماج حملات مستقیم دشمن قرار داشت و تمامی مردم این استان از پیر و جوان و زن و مرد، هر کدام به نوعی از آب و خاک کشورمان دفاع می کردند، درصد ناچیزی از رنج ها و مرارت ها و رشادت های مردمان این سرزمین منعکس شده است .

هنوز هم غرش خمپاره ها و صدای ترسناک هواپیماها در میان سلول های مغز ایلامیان وجود دارد زیرا درست در دورانی که کودکان به دنبال اسباب بازی و پارک و... بودند، دوران کودکان ایلامی با زوزه خمپاره ها و آوارگی و استرس همراه بود .

با این اوصاف اما مردمان دیار ایلام به هیچ وجه از شهر خویش کوچ نکردند و ایلامیان غیرتمند، استان عزیز خویش را خالی نکردند و به حاشیه شهرها و کوهها پناه بردند .

هنوز هم صحنه های بمباران میدان فوتبال "چوار" و دود سیاهی که به آسمان رفت، مانند فیلمی تراژیک جلوی چشمان مردم این دیار وجود دارد .

ه نوز هم لبهای تشنه رزمندگان و فضای باشگاه ورزشی چوار که پر از زخمی ها و مجروحین بود را به خاطر مردم است.

مگر می شود فریادها و دردهای مردمان این سرزمین را فراموش کرد .

آری ایلام سرزمین رشادتها و خطرات هشت سال دفاع مقدس است که نمونه ای از مبارزه مردم کشور برای حفظ میهن بوده است .

خاطرات جنگ و دفاع مقدس با همه شیرینی و تلخی های که دارد، برای بعضی ها یادآور دلاورمردی های مردان و زنانی است که همیشه یاد و خاطره آنها در اذهان باقی خواهد ماند