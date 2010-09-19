به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در چارچوب هفته سوم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک در زمین رئال سوسیه داد پیروز شد. تامادو در دقیقه 62 برای سوسیه داد گل زد و آنخل دی ماریا (51) و کریستیانو رونالدو (74) هم گل های رئال مادرید را به ثمر رساندند تا این تیم به صدر جدول رده بندی رقابت ها صعود کند.

بر پایه این گزارش، اوساسونا در دیگر دیدار دیشب با نتیجه 2 بر صفر در زمین مایورکا شکست خورد و این در حالی است که جواد نکونام و مسعود شجاعی به طور کامل در این دیدار نیمکت نشین بودند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اسپانیول یک - آلمریا صفر

* اسپورتینگ گیخون 2 - آتلتیک بیلبائو 2

برنامه سایر رقابت ها که امشب برگزار می شود به این شرح است:

* هرکولس - والنسیا

* لوانته - ویارئال

* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا

* آتلتیکومادرید - بارسلونا

* مالاگا - سویا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 7 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- آتلتیکو مادرید 6 امتیاز- تفاضل گل 5+

3- والنسیا 6 امتیاز- تفاضل گل 3+

4- اسپانیول 6 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- اوساسونا یک امتیاز - یک بازی بیشتر

19- راسینگ سانتاندر بدون امتیاز

20- لوانته بدون امتیاز