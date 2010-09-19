صادرات 118 میلیارد دلاری ایران طی نیمه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اردشیر محمدی عصر شنبه در نخستین کارگروه آموزشی منطقه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران و رویه ترانزیت حمل و نقل ‌بین‌المللی توسعه واردات گمرک اقلیم کردستان عراق، افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ورزنی 22.45 درصد و از لحاظ ارزش 23.86 درصد رشد دارد.

وی عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان را کشورهای اصلی دریافت کننده کالاهای کشور عنوان کرد و بیان داشت: همچنین طی این مدت 19 میلیون و 627 هزار تن کالا از سایر کشورها به ارزش 242 میلیارد و 400 میلیون دلار وارد کشور شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در زمینه واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 1.77 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 22.21 درصد افزایش داشتیم.

به گفته محمدی بیشترین سهم ارزشی واردات طی این مدت مربوط به بنزین با دو هزار و 241 میلیون دلار با سهم ارزشی 9.24 درصد بوده و طلای خام برای مصارف غیرپولی با 4.92 درصد سهم ارزشی و شمس از آهن و فولاد غیرممزوج با 3.54 درصد سهم ارزشی، رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

عراق بیشترین سهم صادراتی ایران را به خود اختصاص داد

وی با اشاره به صادرات بیش از 9 هزار و 40 هزار تن کالا به ارزش 18 میلیارد و 80 میلیون دلار به کشور چین خبر داد و خاطر نشان کرد: سهم کشور چین از کل صادرات ایران 37.88 درصد است.

این مقام مسئول همچنین افزود: کشور عراق با سه هزار و 343 هزار تن صادرات به ارزش 16 میلیارد و 140 میلیون دلار، 14.01 درصد سهم وزنی و 15.99 درصد بیشترین سهم ارزشی صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار مقایسه‌ای میانگین نرخ ارز طی پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه گذشته، گفت: طی این مدت نرخ ارز 10 هزار و 292 دلار بوده که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته 9 هزار و 83 دلار بود که در این راستا نیز شاهد 14.4 درصدی هستیم.