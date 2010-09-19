مهدیه ابوالحسن همسر مرحوم علی نامور که آثار این تصویرگر را به مناسبت چهلمین روز درگذشت وی در فرهنگسرای ارسباران به نمایش گذاشته است، به خبرنگار مهر گفت: حجم زیادی از نقاشی، طراحی و تصویرگریهای او هستند که هنوز منتشر نشدهاند.
وی در توضیح این مطلب افزود: تصمیم دارم مجموعه کارهایی را که هنوز منتشر نشدهاند، به صورت یک کتاب منتشر کنم یا در صورتی که این امر محقق نشد در یک نمایشگاه نشان دهم.
ابوالحسن همچنین در مورد نمایشگاه فرهنگسرای ارسباران ابراز داشت: 30 نقاشی، طراحی و تصویرگری از کارهای چاپ شده و چاپ نشده او را که در 10 سال اخیر تولید شدهاند، در این نمایشگاه ارئه کردهایم.
وی همچنین در مورد حمایت از تصویرگران عنوان کرد: همسر من دبیر آموزش و پرورش بود و به همین دلیل چنین پشتوانهای داشتیم اما در کل تصویرگران حمایت خاصی نمیشود و بیمه نیستند.
نمایشگاه آثار علی نامور با عنوان "ناگهان" به مناسبت چهلمین روز درگذشت وی از 23 تا 31 شهریور در نگارخانه هنر فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، خیابان جلفا، خیابان ارسباران درحال برگزاری است.
على نامور در سال 1355 در تهران متولد شد و در مشکین شهر بزرگ شد. وی فارغالتحصیل رشته هنرهاى تجسمى بود و در رشته گرافیک تدریس میکرد.
نامور در زمینه تصویرگرى کتاب کودک و نوجوان فعالیتهای زیادی داشته که از آن جمله میتوان به برگزیده شدن در نمایشگاه تصویرگرى ایرانى در تایپه سال 2003، برگزیدهشده کتابخانه بینالمللى، برگزیدهشده سال 2003 نمایشگاه تصویرگرى بلگراد و برگزیده شده سال 2008 نمایشگاه تصویرگرى هزار و یک شب بارى یرو و ... اشاره کرد.
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