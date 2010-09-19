حقوق دو میلیون هنرمند صنایع دستی کمتر از قانون کار است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، تهمینه دانیالی پیش از ظهر شنبه در گردهمایی معاونان صنایع دستی کشور در همدان با تاکید بر جلوگیری از ورود تولیدات خارجی به کشور، اظهارداشت: باید با بکارگیری راهکارهای مناسب برای ارتقا صنایع دستی بومی کشور تلاش کرد.

وی با بیان اینکه 70 درصد هنرمندان صنایع دستی کشور را بانوان تشکیل می دهند بر راه اندازی مشاغل خانگی و اشتغالزایی در این زمینه در کشور تاکید کرد و گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه هر ساله تعدادی از استان ها به عنوان حامیان صنایع دستی معرفی شده اند.

دانیالی با اشاره به اینکه امسال همدان به عنوان یکی از این استان ها معرفی شده است، افزود: باید در این زمینه راهبردی برای برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله داشته باشیم که در این خصوص همدان یکی از استان های دارای این راهبردها است.

دانیالی از فعالیت 700 کارگاه سفالگری در لالجین همدان خبر داد و با بیان اینکه بخش عمده ای از این کارگاه ها سنتی هستند، افزود: باید با ارایه تسهیلات ویژه از سفالگران حمایت کرد و مرحله به مرحله تسهیلات ویژه مورد نیاز این کارگاه ها را برای بهره برداری از تجهیزات روز در اختیار آنها قرار داد.

استاندار همدان نیز در این گردهمایی گفت: همدان باتوجه به قدمت و سابقه تاریخی و جایگاه صنایع دستی می تواند مجری بخشی از برنامه توسعه ایران اسلامی باشد.

کرم رضا پیریایی با تاکید بر اینکه همدان می تواند پایلوت صنایع دستی در غرب کشور باشد، افزود: دولت حمایت از هنرمندان صنایع دستی را در دستور کار قرار داده است.