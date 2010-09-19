نسبت فلسفه هرمنوتیک با آرای افلاطون بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی پاسخهای گادامر به دیالوگهای افلاطون می‌پردازد.

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی درباره پاسخهای گادامر به افلاطون و به ویژه به دیالوگهای اوست که توسط اندیشمندان و صاحبنظران بین المللی به نگارش در آمده است.

این اثر رهیافت تفسیری گادامر به این دیالوگها و نظریه نانوشته افلاطون را مورد بررسی قرار می‌دهد. گادامر رویکردی را نسبت به افلاطون توسعه داد که ایده مربوط به هرگونه نظریه نانوشته (دکترین پنهان) در اندیشه افلاطون را رد کرد، در عوض به ساختار خود دیالوگهای افلاطونی به عنوان کلیدی برای فهم فلسفه افلاطون می‌نگریست.

از نظر گادامر دیالوگهای افلاطون صورت ضروری تأمل فلسفی و بخش اساسی زندگی انسانی است و می‌توان آن را در اعماق وجود تاریخی انسان مورد بررسی قرار داد.

وی تنها راه برای فهم افلاطون را متون افلاطونی و دیالوگ و دیالکتیک موجود در آن متونمی داند.‌ نسبت میان آرای گادامر و دیویدسون و گادامر و هایدگر نیز در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب با عنوان "فلسفه هرمنوتیک و افلاطون: پاسخ گادامر به دیالوگها" از سوی انتشارات آکادمیا ورلاگ منتشر شده است.