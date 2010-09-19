انتقال جمعیت تهران باید بر اساس طرح آمایش سرزمین انجام شود

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در برنامه اول، دوم و سوم توسعه طرحی مبنی بر تغییر پایتخت ارائه و از سال 1370 به بعد تصمیم برای انتقال پایتخت گرفته شد و در این زمینه مقرر شد ابتدا پایگاههای نظامی و مراکز آموزشی از تهران بروند اما این طرح مسکوت باقی ماند تا در دولت دهم تصمیم گرفتند شرکتها و موسسه ها را به خارج از تهران منتقل کنند.

وی اظهار داشت: سازمان امور استخدامی طرحی را مطرح کرد با عنوان خروج و انتقال کارمندان تهرانی به سایر نقاط کشور که دولتهای قبلی تا حدودی این کار را انجام دادند ولی باید این طرح در قالب طرح آمایش سرزمین اجرا شود که بر اساس آن باید نمایندگی دانشگاهها در تهران تعطیل شود، پایگاههای نظامی از تهران منتقل و تبدیل به مجامع علمی و فرهنگی شود و ساختمانهای وزارتخانه و دستگاههای دولتی تجمیع شوند.

این استاد دانشگاه افزود: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و نظام آموزش و پروش را در مناطق محلی ارتقا داده و به طور کلی امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه مردم و عامل مهاجرت به شهرهای بزرگ نبود شغل است گفت: در تمام کشورهای دنیا دولتها در دوران خشکسالی سیاستهای حمایتی را برای مردم مناطق محلی در پیش می گیرند. استفاده از ارتش برای آبیاری این مناطق، خرید محصول و ارایه امکانات بهداشتی و درمانی نمونه هایی از این حمایتهاست که باید در کشور ما به آنها توجه شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: فعلا باید جلوی ورود به تهران را بگیریم و نگذاریم رودخانه مهاجرت به تهران برسد. اول باید اقدامات اصولی را انجام داده و بعد انتقال شرکتها را بر اساس کار کارشناسی و توان وزارت دفاع و جامعه بیکاران در پیش بگیریم. همچنین برای اجرای طرح انتقال باید به شرایط خانواده و مسائل دیگر توجه کنیم.اگر کارگاهها را به مناطق محلی ببریم هم ساکنان مناطق محلی به شهرهای بزرگ مهاجرت نمی کنند و هم افرادی که در شهرهای بزرگ هستند به مناطق محلی می روند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که طرح انتقال جمعیت از تهران شکل منطقی به خود نگیرد به نتیجه نخواهد رسید ادامه داد: در این سالها برنامه ریزی درستی نداشتیم و سیاستمداران به هشدارهای برنامه ریزان و کارشناسان توجه نکرده اند و اگر این برنامه به صورت منطقی شکل نگیرد به ناچار با مشکلات جدیدی مواجه می شویم.

این کارشناس برنامه ریزی تاکید کرد: از طرفی باید امتیازات و تسهیلاتی که به کارکنان منتقل شده از تهران می می دهیم برای کارکنانی که در مناطق محروم هستند نیز در نظر گرفته شود. نمی توانیم منابع انسانی را به مناطقی بفرستیم که با انبوه کارمندان در این نقاط مواجه شویم.