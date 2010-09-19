بدشانسی ما عامل پیروزی استیل آذین بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حوری پس از شکست تیمش برابر استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: برابر استیل آذین خصوصا در نیمه دوم عالی بازی کردیم اما به علت بدشانسی توپهای ما وارد دروازه حریف نشد و آنها روی دو موقعیت نه چندان خطرناک به گل رسیدند.
وی با تبریک به تیم استیل آذین به خاطر این پیروزی خاطرنشان کرد: متاسفانه چهار بار توپهای ما به تیر دروازه استیل آذین برخورد کرد و بارها ضربات مهاجمان ما از کنار دروازه به اوت رفت و در مجموع در شرایطی باختیم که تیم برتر میدان بودیم.
دروازه بان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان مستحق شکست در این دیدار نبودیم و باید پیروز میشدیم که تنها بدشانی مانع از رسیدن ما به موفقیت شد.
هوری در پایان گفت: مطمئن باشید میتوانیم با کسب امتیازات لازم در پایان لیگ در ردههای میانی جدول قرار گرفته و قطعا در بین تیمهایی که سقوط میکنند، قرار نخواهیم داشت.
دیدار تیمهای فوتبال استیل آذین و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر که عصر روز شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد با برتری 2 بر یک تیم سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.
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