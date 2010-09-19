تصاویر ریزترین ذرات دنیا در "جهان کوچک نیکون"/ گرده گل بر روی شکم زنبور

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر حاضر در این رقابت تصاویری میکروسکوپی هستند که توسط عکاسان حرفه ای، آماتور و یا دانشمندان طی کار و تحقیق و یا به عنوان سرگرمی به ثبت رسیده اند.

تا کنون در حدود 137 عکس به عنوان تصاویر فینالیست برای حضور در بخش نهایی این رقابت که شرکت نیکون حمایت مالی آن را به عهده دارد انتخاب شده اند. این رقابت با هدف شناسایی مهارت و برتری های تصویری عکسهایی که در زیر میکروسکوپ به ثبت رسیده اند برگزار شده و چهار داور عکسهای ارسال شده را قضاوت خواهند کرد.

برنده های نهایی در ماه اکتبر اعلام خواهند شد اما تا آن زمان شرکت نیکون هر 137 عکس فینالیست را برای دریافت آرا عمومی در وب سایت www.nikonsmallworld.com به نمایش گذاشته است.

نشریه تلگراف نیز 18 عکس از این مجموعه 137 تایی را منتشر کرده که در ادامه 10 منتخب آن را مشاهده می کنید:

غشای حباب صابون - بزرگنمایی 150 برابر- دانشگاه دوسلدورف آلمان

سس سویای متبلور - بزرگنمایی 16 برابر - دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

تخم پروانه بر روی غنچه های گل - بزرگنمایی 6 برابر- تگزاس

بخشی از آرواره عنکبوت - بزرگنمایی 10 برابر- بلژیک

دانه گیاه مرغ بهشت - بزرگنمایی 10 برابر- دانشگاه چارلز، پراگ

گرده گل بر روی شکم زنبور - بزرگنمایی 40 برابر - مرکز تحقیقات ژنتیکی و بیولوژیکی در مجارستان

گل Thale cress در مرحله گرده افشانی - بزرگنمایی 20 برابر - دانشگاه آکسفورد

هاگ سرخس - بزرگنمایی 20 برابر - موسسه فیلادلفیا

چشم و شاخکهای مگس - بزرگنمایی 40 برابر- واشنگتن

قارچ Aspergilis Niger - بزرگنمایی 40 برابر - دانشگاه لیدن هلند