در گفتگو با مهر عنوان شد: مراکز تربیت معلم در مسیر انحلال/ 20 هزار ظرفیت مراکز تربیت معلم خالی ماند

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متأسفانه سیاست‌های مدونی راجع به مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه ای اتخاذ نشده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که داریم ظرفیت مراکز تربیت معلم در کنکور سراسری 22 هزار نفر اعلام شده اما این ظرفیت مختص فرهنگیان اعلام شده است. این درحالیست که اطلاع داریم حدود 2 هزار فرهنگی بیشتر در کنکور شرکت نکردند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: بنابراین 20 هزار ظرفیت مراکز تربیت معلم خالی می ماند و عملا مراکز تربیت معلم به سمت انحلال پیش می روند. اخباری داریم که چندین مرکز تربیت معلم مهم منحل شده و در حال ادغام در مراکز دیگر هستند.

عباسپور با یادآوری مصوبه مجلس مبنی بر موظف شدن آموزشکده های فنی و حرفه ای برای پذیرش دانشجو گفت: آزمون برگزار کردند و نتایج را نیز اعلام کردند اما باز ظرفیتهای مراکز فنی و حرفه ای را به فرهنگیان محدود کردند. به این ترتیب بسیاری از دانشجویان زبده که سطح علمی بالایی هم دارند از ورود به آموزشکده ها باز ماندند در حالی که در مراکز فنی و حرفه ای نیز ظرفیت بالا است و پر نمی شود.