اکثر فلسطینیان اخبار مذاکرات سازش را پیگیری نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، این نظرسنجی که توسط موسسه جهانی "آلفا" انجام شده همچنین نشان می دهد 58 درصد فلسطینیان امکان تشکیل کشور مستقل فلسطینی از طریق این مذاکرات را غیر ممکن می دانند.

فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه همچنین اعلام کرده اند: اطلاعات صحیح و دقیقی از روند مذاکرات مستقیم ندارند. بر این اساس 52 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی بر این نکته تاکید کرده اند که اطلاعات آنها از روند مذاکرات کم و ناچیز است. همچنین 30 درصد از آنان اطلاعاتی دریافتی شان از روند مذاکرات را متوسط توصیف کرده اند.

خاطر نشان می شود مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر قدس پس از توقفی 10 ماهه، در روز دوم سپتامبر آتی (11 شهریور) با دیدار ابومازن و نتانیاهو در کاخ سفید از سر گرفته شد؛ این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را خدمت به اشغالگران قدس و به زیان آرمانها و اصول ملت فلسطین می دانند.