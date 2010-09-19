  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۶

توکلی در گفتگو با مهر:

نتایج کنکور کاردانی ‌به ‌کارشناسی فردا منتشر می‌شود/ اعلام ظرفیت پذیرش

نتایج کنکور کاردانی ‌به ‌کارشناسی فردا منتشر می‌شود/ اعلام ظرفیت پذیرش

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی در روز آینده خبر داد و گفت: 123 هزار و 661 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برنامه زمانی تعیین شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان رشته های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1389 از ساعت 16 روز دوشنبه 29 شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش حاوی شرایط ثبت نام و همچنین نحوه شرکت معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، آزمون عملی و دیگر مراحل، ضمن اینکه در نشریه 29 شهریورماه منتشر می شود به همراه فهرست پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان نیز قرار می گیرد.
 
معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: کل ظرفیت پذیرش در این آزمون 123 هزار و 661 نفر در نظر گرفته شده است.
 
 
کد مطلب 1153910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها