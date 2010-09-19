استان ایلام قطب گردشگری دوران دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی معانی صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس اظهار داشت: سیاست استان این است که استان ایلام با 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق به عنوان پایلوت دوران دفاع مقدس تبدیل شود .

وی ادامه داد: برای این منظور یادمانها و مکانهای مناسبی نیاز است که استان را بطور دائم و بصورت ویژه به گردشگران دفاع مقدس، راهیان نور و عموم مردم کشور معرفی کند .

رحمانی هفته دفاع مقدس را پیشینه مردم استان اعلام کرد و گفت: مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید در استان بصورت ویژه برگزار شود.

وی یادآور شد: استان ایلام در هشت سال دفاع مقدس پا به پای دیگر مردم از کیان کشور دفاع کرده است.