تصویب لایحه روبنده در فرانسه/ ابداع مساجد یکنفره و سیار در پاریس

غذای حلال در فهرست غذاهای خطوط هوایی قرار می‌گیرد

یکی از بزرگترین شرکتهای تهیه غذای هوایی برای هواپیماها درنظر دارد قسمت اعظم فهرست غذایی خود را به استانداردهای حلال اختصاص دهد.

تلاش برای ارائه غذای حلال به هواپیماها از سوی شرکت گیت گروپ مستقر در سوئیس به دنبال درخواستهای مشتریان مسلمان صورت گرفته که در آسیا و خاورمیانه چون هواپیمایی امارات دوبی و هواپیمایی اتحاد ابوظبی از این خدمات استفاده می کنند.

گای دابویس مدیر اجرایی این شرکت تهیه غذای هوایی گفت: هدف ما ارائه غذاها به صورت حلال براساس موازین شرعی اسلام است. اگر همه چیز به صورت حلال تولید شود، جدا از ملاحظات دینی و اجتماعی ، پیچیدگی کاهش یافته و قیمتها به نحو مؤثری افزایش می یابد.

قرار است نخستین آشپزخانه حلال شرکت تهیه غذای هوایی در فرودگاه هیترو لندن به زودی افتتاح شود.

ارزش کلی بازار حلال اروپا درحال حاضر 99 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان دربرگیرنده گوشت، غذای تازه و غذای بسته بندی شده است درحالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است. منافع مالی و ارزش رو به رشد صنعت غذایی حلال موجب شده بسیاری از تولید کنندگان صنایع غذایی و تهیه کنندگان آن بخشی از محصولات خود را به حلال اختصاص دهند که این امر می تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و مسافران مسلمان باشد.

مسلمانان آمریکا اهانت به قرآن را به کل جامعه تعمیم نمی‌دهند

نماینده مسجد ناکسویل که اوایل هفته در مقابل مسجد خود با هتک حرمت نسبت به قرآن از سوی عده‌ای از افراد متعصب و افراط ‌گرا رو به رو شد اعلام کرد که وی این امر را رویدادی مجزا از کل جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند تعبیر کرده و آن را به کل غیرمسلمانان آمریکایی نسبت نمی‌دهد.

نعیم صدیقی از اعضای هئیت مدیره انجمن مسلمانان ناکسویل گفت: ما احساس نمی‌کنیم که این رویداد انعکاس احساسات کل جامعه نسبت به ما باشد. ما این رویداد را یک رویداد مجزا تلقی کرده و انتظار وقوع رویدادهای دیگر از این دست را نداریم.

مسلمانان مسجد ناکسویل ظهر یکشنبه 12 سپتامبر یک روز پس از هتک حرمت عده ای در نیویورک و واشنگتن نسبت به قرآن قرآنی را در مقابل مسجد خود یافتند که مورد بی‌حرمتی قرار گرفته بود.

این نسخه از قرآن برای یافتن شواهدی درباره وقوع اهانت در اختیار تکنسینهای دپارتمان پلیس ناکسویل قرار گرفته که با همکاری اف بی آی درحال بررسی این رویداد هستند.

دیوید راش نایب رئیس دپارتمان پلیس ناکسویل اظهار داشت: به طور مشخص این رویداد در مقوله جرایم ناشی از انزجار قرار می‌گیرد.

براساس اظهارات برایان کلاپپر عضو جنبش ملی اجتماعی تنسی، پس از این رویداد مسلمانان شهرهای ناکسویل چاتانوگا و موریستاون تظاهراتهایی را تشکیل دادند.

در جریان این هتک حرمتها کشیش استفان مارتین از کلیسای متودیست در این شهر اقدام به برگزاری مراسم نیایشی شبانه‌ای کرد تا تساهل میان پیروان ادیان ترویج شود.

مارتین که مسئله خشونت علیه مسلمانان در ایالات متحده را در طول یک دهه مطالعه و بررسی کرده اظهار داشت: رویدادهای مشابهی در سراسر کشور گزارش شده است. موضوعات اخیر چون بحث برسر ساخت مسجدی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر و لغو آتش زدن قرآن در کلیسایی در فلوریدا موجب شده که توجه عمومی به چنین اقدامی جلب شود.

مسلمانان امریکا خواستار حفظ امنیت مساجد شدند

پس از اهانتهای متعدد به ساحت کتاب آسمانی مسلمانان در امریکا، پلیس این کشور به درخواست شورای روابط اسلامی- امریکایی امنیت مراکز اسلامی و مساجد ایالات متحده را افزایش داده تا مانع خشونت علیه مسلمانان شود.

ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی امریکایی گفت که حدود 2 هزار مسجد در امریکا وجود دارند که باید امنیت آنها از سوی پلیس حفظ شود.

به دنبال مناقشه‌ای که از سوی تری جونز کشیش کلیسایی در فلوریدا برای سوزاندن قرآن در سالروز حملات یازدهم سپتامبر ایجاد شد مسلمانان با قرآنهای سوخته در شهرهای ناکسویل تنسی، ایست لنسینگ میشیگان رو به رو شدند، جونز طرح خود را لغو کرد اما بسیاری از افراد افراط‌گرا و متعصب اقدام به اهانت به ساحت قرآن کردند.

صبح روز شنبه پلیس در شهر ایست لنسینگ میشیگان با تلفنی رو به رو شد که از اهانت به قرآن در نزدیکی مرکز اسلامی ایست لنسینگ خبر می‌داد، اما براساس اظهارات کیم جاناتان از مقامات پلیس این شهر هیچ نشانه‌ای از اینکه چه کسی این اقدام را انجام داده وجود نداشت.

ساندرا برچتولد سخنگوی اف بی آی در دیترویت گفت که مقامات اف بی آی پس از این رویدادها با رهبران و متولیان مساجد مختلف گفتگو کرده‌اند.

دومین رویداد در شهر ناکسویل تنسی رخ داد و نمازگزاران مسلمان با قرآنی رو به رو شدند که مورد اهانت قرار گرفته بود.

امام محمد احمد از مرکز اسلامی نشویل اظهار داشت که پس از به آتش کشیدن شدن زمین مسجدی در شهر مورفریسبورو، پلیس با گشت‌زنی 24 ساعته تلاش می‌کند امنیت مراکز اسلامی این شهر را حفظ کند.

احمد همچنین گفت که وی نامه‌ای درباره انزجار ضد اسلامی به پلیس نشویل نوشته بود و سه روز پیش از این آتش‌سوزی و خواستار افزایش امنیت مراکز و مساجد اسلامی شده بود.

مساجد نیز به نوبه خود با افزایش پرسنل امینتی و دوربین های مدار بسته تلاش می‌کنند که امنیت مساجد خود را تضمین کنند.

محد نعیم رئیس انجمن اسلامی سانفرانسیسکو بی در سانتا کلارا کالیفرنیا که دارای جامعه مسلمانان 7 هزار نفری است در تمام طور هفته گذشته تا پایان عید فطر از نیروهای امنیت خصوصی استفاده کرد.

نعیم گفت: مسئله مهم حضور رهبران دینی مسلمان و مسیحی در مسجد بو اعلام همبستگی آنها با مسلمانان علیه طرح سوزاندن قرآن در فلوریدا بود. این گردهمایی پیام انسجام و همبستگی پیروان ادیان را برای کل جامعه ارسال کرد تا آنها بدانند که اگر به یک دین حمله کنند کل ادیان را مورد حمله قرار داده‌اند و این شیوه برای ما مؤثر بود

امام جماعت نیویورک مناقشات مسجد 13 طبقه را ناشی از سوء تفاهم دانست

امام جماعت نیویورک که ساخت پروژه مناقشه برانگیز مسجد نیویورک نزدیک محل حملات یازدهم سپتامبر را پیشنهاد کرده بود گفت که مردم در رابطه با طرحهای وی دچار سوء تفاهم شده اند.

امام فیصیل عبدالرئوف از نیویورک که پروژه ساخت مسجد 13 طبقه نیویورک را مطرح کرده است روز دوشنبه 13 سپتامبر (22 شهریورماه) در شورای روابط خارجی طی سخنرانی خود با هدف کاهش تنشهای مرتبط با این پروژه گفت که اگر می دانست این پروژه تا این حد سیاسی می شود محل دیگری را برای ساخت این مرکز و مسجد اسلامی درنظر می گرفت.

رئوف که به عنوان یک شهروند آمریکایی از سال 1983 در نیویوک کار خود را به عنوان امام جماعت و خطیب نماز آغاز کرده اظهار داشت که این مرکز اسلامی می تواند تبدیل به مرکزی برای دیدار ادیان مختلف باشد و تنها مورد استفاده پیروان اسلام قرار نگیرد.

وی افزود: این مرکز می تواند محلی برای گردهمایی پیروان ادیان مختلف با احترام متقابل باشد. این امر موجب افتخار شهر نیویورک در سراسر آمریکایی می شود.

رئوف در اظهارات خود به منتقدان این مرکز نیز اشاره کرد و گفت: به رغم توصیفها و تعابیر مخالفان، محل انفجارهای یازدهم یک محل مقدس محسوب نمی شود.

این شخصیت دینی مسلمان اشاره کرد محل پیشنهاد شده برای ساخت این مرکز اسلامی و مسجد مورد سوء تفاهم قرار گرفته و در معرض حملات نیروهای سیاسی و نژادی بوده است که از این محل برای پیشبرد اهداف و رسیدن به منافع خود استفاده می کنند.

عبدالرئوف نسبت به اینکه این اهداف و نیات مورد سوء تفاهم واقع شده ابراز تأسف کرد که برخی از این موضوع برای رسیدن به منافع خود سود بردند.

وی گفت: از اینکه بسیاری از استدلالها براساس اطلاعات نادرست تعمدی و باورهای نادرست زیان آور شکل گرفته متأسف شده ام.

عبدالرئوف مخالفت اصلی را میان افراط گرایان و میانه روهای دینی دانست و گفت صدای مسلمانان میانه رو در آمریکا نباید با صدای افراط گرایان یکسان فرض شود. اما در این میان برخی از روشنفکران و متفکران در این راه پیشگام شده و تمام مسلمانان را افراط گرا فرض کرده اند.

اساتید و دانشجویان دانشگاه بوفالو از ساخت مسجد نیویورک حمایت کردند

تصمیم به ساخت مسجدی در " منطقه صفر"، محل انفجارهای یازدهم سپتامبر توجه بسیاری را به خود جلب کرده، این درحالی است که بسیاری از اساتید و دانشجویان دانشگاه بوفالو آمریکا از حق مسلمانان برای ساخت این مسجد چون حق سایر پیروان ادیان دفاع کردند.

استفان فیلیپس استاد حقوق دانشگاه بوفالو در این رابطه گفت: تمام ادیان از جلمه اسلام باید به واسطه اصلاحیه اول قانون اساسی مورد محافظت قرار گیرند. این به معنای آن است که نباید میان آنها و سایر ادیان تفاوتی قائل شد.

فیلیپ همچنین اشاره کرد که مراکز یهودی و کلیساهای کاتولیک بسیاری در شهر نیویورک وجود دارد و نسبت به ساخت یک مرکز اسلامی نباید رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.

این موضوع در سراسر کشور آمریکا به بحث و مناقشه تبدیل شده است. از شهردار سابق نیویورک تا رئیس جمهور این کشور درباره ساخت این مسجد اظهار نظر کرده اند.

بسیاری از طرفداران ساخت این مسجد استدلال می کنند اگر مشکل نزدیکی این مرکز اسلامی و مسجد به "منطقه صفر" ( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر) است، پیش از این نیز در همین نزدیکی مسجد دیگری وجود داشته و مسلمانان در آن نماز می خواندند.

کلان چون از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک در این رابطه گفت: فکر می کنم مسلمانان از حق ساخت مسجد هرکجا که بخواهند برخوردارند. چند بلوک آن طرفتر از محل انفجارهای یازدهم سپتامبر درحال حاضر یک مسجد وجود دارد. اگر ساخت این مسجد متوقف شود به معنای آن است که افراط گرایان و متعصبان به اهداف خود دست یافته اند.

طرفداران این مسجد همچنین استدلال کرده اند که مخالفتها با ساخت این مسجد ناشی از عدم تساهل دینی و باورهای نادرست نژادی است.

شنون گوردن از دانشجویان سال اولی دانشگاه بوفالو در گفتگو با نشریه اسپکتروم این دانشگاه گفت: فکر نمی کنم ساخت مسجد مشکل تلقی شود و اگر مردم آن را مشکل می دانند این امر ناشی از بی اطلاعی و ناآگاهی آنها است. تعمیم اقدامات عده ای از افراط گرایان به مسلمانان کاری است که از روی بی احترامی و ناآگاهی انجام می شود.

حقیقتی که اغلب نادیده گرفته می شود این است که در مرکز تجارت جهانی یک نمازخانه برای مسلمانان وجود داشت و در حال حاضر نیز یک نمازخانه در پنتاگون به عنوان یکی دیگر از هدفهای حملات یازدهم سپتامبر وجود دارد. مسجدی پیشنهاد شده برای ساخت در منهتن نیویورک، یک مرکز اسلامی و بین ادیان با 13 طبقه خواهد بود.

درحال حاضر هیچ رویه قضایی برای عدم ساخت این مسجد وجود ندارد.

ممنوعیت روبنده درفرانسه تصویب شد

ممنوعیت پوشش کامل صورت به صورت روبنده و برقع در فرانسه به اتفاق اکثریت آرا در پارلمان فرانسه مورد موافقت قرار گرفت.

حمایت سنا از ممنوعیت روبنده به دنبال موافقت مجلس عوام این کشور در ماه ژوئیه صورت گرفت.

این ممنوعیت که اکنون به یک چالش قانونی تبدیل شده قرار است از بهار سال آینده در فرانسه اجرایی شود و فرانسه را به نخستین کشوری تبدیل کند که این قانون را تصویب کرده است.

این رأی گیری شب گذشته از سوی مجلس لردان فرانسه با حمایت 246 نفر و مخالفت یک نفر انجام شد. به موجب این قانون زنانی که صورت خود را در تمام اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی معادل 150 یورو، یا زندان رو به رو می شوند.

اجرای این قانون در فصل بهار با هدف درنظر گرفتن فرصت 6 ماه برای زنانی که از این پوشش استفاده می کنند به منظور انطباق با قانون جدید درنظر گرفته شده است، این درحالی است که برخی زنان اظهار داشتند از قانونهایی که به آنها بگوید چه لباسی نپوشند اطاعت نخواهند کرد.

درحالی که افزایش نژادپرستی و تعصب در اروپا و واکنشهای منفی بسیاری از شخصیتهای سیاسی اروپا نسبت به پوشش مسلمانان به وضوح قابل مشاهده است، بیشتر مخالفان با روبنده و حامیان قانون جدید مدعی شده اند این مسئله ارتباطی با دین ندارد.

بلژیک در ماه آوریل تمام انواع پوشش را که صورت را می پوشاند ممنوع کرد اما پارلمان این کشور هنوز درباره قانونی شدن این امر رأی گیری نکرده است.

فراخوان برای ممنوع کردن پوشش صورت در اروپا گسترش یافته است و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان و بریتانیا نیز در این رابطه بحثها و بررسی هایی را آغاز کرده اند.

مسلمانان لهستان برای احیای فرهنگ دینی خود تلاش می‌کنند

مسلمانان لهستان که از اقوام تاتار بوده و قرنها پیش در این کشور شرق اروپا ساکن شده‌اند همواره تلاش می‌کنند فرهنگ اسلامی و قومی خود را که در نتیجه گذشت زمان، همسان سازی، مهاجرت و سرکوبی دوره کمونیست فرسایش یافته، احیا کنند.

جامعه مسلمانان تاتار لهستان که عمدتا در شمال شرق این کشور نزدیک مرز لیتوانی و بلاروس سکونت دارند برای برگزاری مراسم عبادی نماز جماعت در دو مسجد چوبی که در این منطقه وجود دارد گردهم جمع می شوند.

ساختمان این دو مسجد چوبی شبیه کلیسا ساخته شده است، چرا که کار ساخت آن توسط نجاران کاتولیکی انجام شده که تا آن زمان مسجد ندیده بودند.

حدود 5 هزار مسلمان که دیگر به زبان ترکی تاتاری خود تکلم نمی کنند در این منطقه زندگی می کنند و بسیاری از سنتهای جامعه ای که در آن زندگی می کنند را نیز پذیرفته اند، اما در این شرایط اسلام هنوز هم هویت کلیدی آنها را تشکیل می دهد.

با افزایش تعداد گردشگرانی که از منطقه جنگلی آنها دیدن می کنند، جامعه مسلمانان تاتار لهستان خواستار کمک 77/1 میلیون دلاری از ورشو و بروکسل شده تا بتوانند یک مرکز فرهنگی - دینی بنا کنند.

جانوس آلکسندرویچ امام قدیمی ترین مسجد لهستان در دهکده کوچک کروسزینیانی گفت: امیدوارم این مرکز فرهنگی- دینی بنا شود تا بتوانیم به طور کامل خود را وقف الزامات معنوی جامعه کنیم. تمام مردم این منطقه نمی توانند از نظر مالی امام جماعت خود را حمایت کنند که این امر برای کشیشهای کاتولیک نیز وجود دارد، بنابراین در طول روز برای امرار معاش در بانک کار می کنم.

این امام جماعت لهستانی در رابطه با احیای هویت دینی فرهنگی مسلمانان این منطقه گفت: ما می خواهیم فرزندانمان قرآن بیاموزند، به زبان عربی تسلط داشته باشند و هویت معنوی از دست رفته خود را احیا کنند تا نسلهای آینده این هویت را فراموش نکند.

دراین مسجد سالانه 10 بار نماز جماعت برگزار می شود. دهکده نزدیک کروزسزینیانی که بوهونیکی نام دارد نیز دارای یک مسجد چوبی است که از سیستم صوتی برخوردار بوده و امام جماعت گاهی نوای اذان را از آن پخش می کند.

تاتارهای لهستانی همچنین با تاتارهای روسیه و باشقیرستان و همچنین بلاروس، اوکراین و لیوانی نیز ارتباط نزدیکی دارند و به برگزاری جشنواره های فرهنگی می پردازند.

مسلمانان تاتار در لهستان درمیان جمعیتی که بیشتر آن را کاتولیکها تشکیل داده یک اقلیت بسیار کوچک محسوب می شود. اجداد تاتارها از قرن چهاردهم تا هفدهم در کشورهای مشترک المنافع لهستان و لیوانی سکنی گزیدند. تعداد آنها به مرور زمان درنتیجه جنگها و حکمرانی کمونیست کاهش یافت. همچنین فقر و تغییر مرزها نیز موجب شد که بسیاری از تاتارهای لهستان به عنوان شهروندان روسیه ایفای نقش کنند.

دزنتا بوگدانویچ صاحب رستورانی که در نزدیکی مسجد دهکده وجود دارد و غذاهای سنتی تاتار سرو می کند گفت: از فرهنگ ما چیز زیادی باقی نمانده است. در این رستوران غیر از غذا ما تلاش می کنیم با قلب افراد ارتباط برقرار کرده و با آنها درباره دین و فرهنگ خود صحبت کنیم.

تاتارها به خوبی در جامعه لهستان ادغام شده و رابطه خوبی با همسایگان کاتولیک خود دارند.

دزمیل گبیکی راهنمای مسجد قرن هجدهمی دهکده کوچک کروسزینیانی گفت: در این منطقه همه به سنتهای یکدیگر احترام می گذارند. مشخص است که در اعیاد و مناسبتهای مذهبی مسیحیت در مزرعه کار نمی کنم تا آسایش همسایگانم مختل نشود.

این منطقه در پایان ماه مبارک رمضان به مناسبت تقارن سه روز مهم در تقویم سه سنت دینی اسلام، مسیحیت و یهودیت سه روز را تعطیل اعلام کرد. در این سه روز مسلمانان عید فطر، یهودیان سال نوی عبری را برگزار کرده و روز یکشنبه نیز به عنوان روز نیایش مسیحیان تلقی می شود.

در سال 2004 که لهستان به اتحادیه اروپا ملحق شد رشد اقتصادی قوی و افزایش گردشگری داخی موجب شد برخی تاتارها به سرزمین اجدادی خود بازگردند.

رشد اسلام‌هراسی سوء‌استفاده گروههای افراطی را تقویت می‌کند

براساس اظهارات کارشناسان و تحلیلگران تظاهرات ضد ساخت مسجد در نیویورک و هتک حرمت قرآن کریم دستاویزی برای گروه‌های افراط‌گرا است که در نتیجه ظهور و رشد اسلام هراسی شکل گرفته‌اند.

فواض جرجیس استاد سیاستهای خاورمیانه و روابط بین الملل در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن گفت: رشد اسلام هراسی در غرب به مثابه سوختی است که القاعده را تقویت می کند. آنچه در حال حاضر در آمریکا رخ می دهد رساندن سوخت به جریان افراط گرایی است. مفهوم " جنگ علیه ترور" که آمریکا برای اقدامات نظامی خود در افغانستان و عراق استفاده کرد سوخت ایدئولوژیکی القاعده برای متقاعد کردن بسیاری از مردم فراهم است .

جرجیس استدلال کرد که غرب خود را برای مقابله ای تجهیز کرده که در اصل وجود ندارد.

جرجیس و دامنیک تومس از مرکز تحقیقاتی مطالعات اجتماعی EHESS در فرانسه در این رابطه اتفاق نظر دارند که مسئله مهم اینجاست که درک کنیم القاعده از تفاسیر افراط گرا و تندرویی از دین استفاده می کند تا به اهداف سیاسی و منافع خود دست یابد. می توان پیش بینی کرد سران القاعده ظرف چند روز یا چند هفته آینده این موضوع را بهانه ای قرار داده و یک نوار صوتی منتشر می کنند.

براساس اظهارات قیاث الدین صدیقی از رهبران مسلمان در بریتانیا اسلام هیچ ارتباطی به تروریسم ندارد و اسلام با دستور العمل افراط گرای آنها مرتبط نیست. آنها برای دنبال کردن اهداف خود اسلام را بهانه کرده اند. اسلام دین ساده ای است و سراسر همبستگی، تقوا، تعهد و احترام به دیگران را مورد تأکید قرار داده است. این افراط گرایان تنها بدنبال دست یابی به قدرت هستند.

وی افزود: در نهایت پس از تمام این جریانات مسلمانان از پیامدهای این افراط گرایی ها رنج می برند. هم به دست افراط گرایان کشته شده و هم از سوی بسیاری از متصبان به افراط گرایی و تروریسم متهم می شوند.

مسجد یکنفره و سیار طراحی و تولید شد

یکی از ائمه جماعات پاریس اقدام به ساخت یک مسجد سیار کرده تا به مؤمنان مسلمان کمک کند هنگام اقامه نماز تمرکز خود با فضای معنوی طراحی شده را افزایش دهند.

این مسجد سیار با عنوان " محراب باکس " یا جعبه محراب، 2 متر ارتفاع دارد و زمانی که گسترش یابد شکل یک محراب را به خود می گیرد که روی دیواره آن قبله نما نصب شده است.

حسن بونامشا در گفتگو با روزنامه پاریزین گفت: هنگامی که در مسجد نماز می خوانم تمرکز بهتری نسبت به نمازهایی دارم که در خانه اقامه می کنم، ازاین رو فکر کردم محرابی را بازسازی کنم که بتواند در خلوت فرد فضای لازم برای نیایش را فراهم کند.

این مسجد سیار از مقوای نازک، پلی استر، تخته سه لایی و پلاستیک ساخته شده و به واسطه دولایه آلومینیوم مستحکم و داخل آن سجاده پهن شده است.

قیمت " محراب باکس" برای بزرگسالان 450 یورو و برای کودکان 69 یورو اعلام شده و این طرح تا کنون به چندین کشور فروخته شده است.

سازمانهای اسلامی امریکا پروژه مسجد نیوریورک و احساسات ضداسلامی را بررسی می‌کنند

سازمانها و انجمنهای اسلام امریکا طی روزهای شنبه و یکشنبه ( 27 و 28 شهریورماه ) در شهر نیویورک برای بحث و گفتگو درباره پروژه ساخت مسجد نیویورک و رشد احساسات ضداسلامی که به تشدید مخالفت با این پروژه کمک کرده اجلاسی را برگزار می کنند.

پس از مخالفتهای صورت گرفته با پروژه ساخت مسجد 13 طبقه نیویورک، حتی مسلمانانی که نسبت به این پروژه بی‌اعتنا و بی‌تفاوت بودند، در واکنش به احساسات ضد اسلامی و احساس این که دین آنها مورد حمله قرار گرفته از پروژه ساخت مسجد نیویورک حمایت می‌کنند. هدف اصلی برگزاری این اجلاس گفتگو درباره راههای مبارزه با تعصب دینی است.

این درحالی است که شیخ عبید یکی از مسئولان شورای اسلامی کلان شهر نیویورک به عنوان یکی از برگزار کنندگان این اجلاس اظهار داشت که این پروژه از سوی مسلمانان امریکایی و گروههای اسلامی پذیرفته شده است و به یکی از نقاط حساس افراط گرایان و متعصبان تبدیل شده است. ما نیز چاره‌ای جز همراه فیصل رئوف ، امام جماعتی در شهر نیویورک که هدایت پروژه ساخت مرکز اسلامی و مسجد نزدیک منطقه صفر ( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر ) را برعهده دارد نداریم.

در این اجلاس انجمن اسلامی شمال امریکا، محفل اسلامی شمال امریکا، ائتلاف مسلمانان شمال امریکا و شورای روابط اسلامی- امریکایی شرکت خواهند داشت.

سنجش میزان حمایت از ساخت این مرکز اسلامی میان مسلمانان امریکا بسیار دشوار است، چرا که آنها به عنوان یک گروه بسیار متنوع بوده و دامنه این تنوع از سیاه پوستانی که در جنبش حقوق مدنی دین خود را بدست آورده تا مهاجرات جدید از اقصی نقاط دنیا گسترده است.

پس از آن که کشیشی در فلوریدا تهدید خود را مبنی بر سوزاندن قرآن در سالروز حملات یازدهم سپتامبر مطرح کرد، مسلمانان امریکا خشمگین شدند.

شاهد امان الله سردبیر وب سایت التمسلم و گروهی از سایتهای اسلامی دیگر در این رابطه گفت: فکر می‌کنم اکثر مسلمانان خارج از شهر نیویور نگران واکنشها هستند تا اصل مرکز اسلامی، درحال حاضر ریشه های حمایت از ساخت این مرکز اسلامی میان مسلمانان درحال شکل گیری است اما باید برای خنثی کردن این جو خصومت آمیز اقداماتی انجام داد.

مسئله اصلی که مخالفتها در رابطه با ساخت این مسجد و مرکز اسلامی از آن نشأت گرفته محل آن است که با منطقه صفر فاصله اندکی دارد.

این درحالی است که نسبت تروریسم و اقدامات یازدهم سپتامبر به مسلمانان و اسلام تنها از سوی افرادی شکل گرفته که نسبت به اسلام و آموزه‌های آن جهل دارند چرا که مسلمانان به‌کرات اقدامات تروریستی را محکوم کرده و یادآور شده‌اند که اسلام با هیچ نوع تروریستی موافق نیست.

این اجلاس درحالی صورت می گیرد که حامیان ساخت این مرکز اسلامی برگزار کنندگان را ترغیب کرده‌اند در ساخت این مرکز محلی برای نیایش یهودیان، مسیحیان و سایر گروههای دینی نیز درنظر گرفته شود تا به نوعی با منتقدان مقابله کنند.

جولی منین رئیس هیئت اجتماعی منهتن که ماه ها پیش این پروژه را تصویب کرد اظهار داشت که قرار است با رئوف درباره امکان عملکرد بین دینی این مرکز در هفته‌های آتی گفتگو کند.

طرح ساخت مسجد فلورانس با مناره‌های مرمرین رونمایی شد

رهبران مسلمان در ایتالیا از طرح ساخت یک مسجد رونمایی کردند که قرار است در شهر فلورانس و شبیه به برج ناقوس این شهر با معماری دوره قرون وسطی ساخته شود.

الزیر ایزدین امام شهر فلورانس و رئیس اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا در مرکز ایتالیا گفت: فلورانس باید دارای مسجدی باشد که زیبایی تاریخی و غنای فرهنگی این شهر را منعکس کند. این پروژه درمراحل تکمیلی به سر می‌برد و به‌زودی به ماتو رنزی شهردار فلورانس ارائه می‌شود.

وی افزود: تاریخ اسلامی نشان می‌دهد که مسلمانان همواره به دنبال انطباق معماری مساجد خود با مناطقی که در آن زندگی کرده بوده‌اند.

شهردار فلورانس پیشتر اعلام کرده بود که مخالفت ساخت مسجد نیست و در این رابطه گفته بود: اگر دوستان مسلمان ما پروژه‌ای ارائه کنند ما آن را بررسی کرده و با بحث و بررسی درباره آن تصمیم می‌گیریم.

این مسجد مرمرین سبز، سیاه و سفید دارای یک شبستان اصلی ، دو مناره و یک گنبد است.

دیوید ناپولیتونا طرح اصلی این مسجد فضای خارجی آن را به نوعی خلق کرده تا شبیه بسیاری از کلیساها و ساختمانها این شهر باشد. طرح اولیه این مسجد با واکنشهای مثبتی رو به رو شده است و جوامع مسیحی محلی نیز از این طرح استقبال کرده‌اند.

این درحالی است که سران لیگ شمالی ایتالیا به‌عنوان یک حزب سیاسی ضد مهاجرت به این پروژه اعتراض کرده و مدعی شدند که ساخت این مسجد ثبات جامعه ایتالیایی را از بین می‌برد.

لایحه ممنوعیت روبنده و برقع به پارلمان ایتالیا ارائه شد

لیگ شمالی ایتالیا به‌عنوان حزب سیاسی ضدمهاجرت که رویکردهای ضدمسلمانان دارد لایحه ممنوعیت پوشش صورت را که دربرگیرنده برقع و روبنده برای زنان مسلمان می‌شود به پارلمان ایتالیا ارائه کرده و به دنبال ممنوع کردن این پوشش در ایتالیا است.

براساس این لایحه، پوشیدن برقع در ایتالیا یک سال حبس، جریمه 150 تا 300 یورویی و 30 هزار یورویی برای افرادی که این نوع پوشش را برای زنان اجبار کنند درپی خواهد داشت. این جریمه برای زنانی که داوطلب انجام خدمات اجتماعی شوند می‌تواند کاهش یابد.

کارولینا لوسانا عضو حزب لیگ شمالی ایتالیا در پارلمان این کشور که نسخه‌ای از این لایحه را در اختیار خبرنگاران قرار داد مدعی شد که این لایحه یک گام به جلو است و ما نمی‌خواهیم که با مشکل نظم عمومی مواجه شویم اما با این پوشش مخالف هستیم.

این لایحه بی‌تردید مورد انتخاب مسلمانان قرار خواهد گرفت. براساس نظرسنجی انجام شده 73 درصد از ایتالیایی‌ها با پوشش برقع در اماکن عمومی مخالفت هستند. این اقدام لیگ شمالی اروپا درست چند روز پس از تصویب قانون منع برقع و روبنده در فرانسه به پارلمان ارائه شده است. براساس قانون تازه تصویب شده فرانسه، زنانی که از برقع یا روبنده استفاده کنند با جریمه یا حبس زندان رو به رو خواهند شد.