دیدار خالد مشعل با عمر سلیمان/ آشتی ملی فلسطین محور گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه مصری در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اعلام کرد که خالد مشعل اوایل ماه جاری میلادی با عمر سلیمان در مکه مکرمه دیدار کرده است.

آشتی ملی فلسطین موضوع محوری این دیدار بود. سلیمان در این دیدار بر ضرورت امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین تاکید و اعلام کرد که تعلیق گفتگوهای ملی فلسطین پیامدهای منفی برای فلسطینی ها به همراه خواهد داشت.

وی در عین حال به احتمال تبدیل شدن غزه به یک منطقه متشنج و کانون تروریسم هشدار داد و از جنبش حماس خواست که توافقنامه آشتی ملی فلسطین را به همان شکلی که هست امضا کند.

این دیدار در حاشیه سفر عمر سلیمان به عربستان سعودی برای دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور صورت گرفت. خاطرنشان می شود که در دیدار سلیمان و پادشاه عربستان نتایج مذاکرات مستقیم سازش میان فلسطین و اسرائیل بررسی شد.

این منبع خاطرنشان کرد علیرغم اینکه اولویت کنونی فلسطین پرداختن به مذاکرات مستقیم سازش است اما مصر همچنان میزبان و ناظر گفتگوهای ملی فلسطین خواهد بود و آمادگی دارد تا گروه های فلسطینی را بر سر میز گفتگوهای ملی بنشاند.

گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شده بود به خاطر مخالفت های مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی و به دلیل برگزاری مذاکرات مستقیم سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به حال تعلیق درآمده است.