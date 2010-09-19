میلان در سن سیرو متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در ورزشگاه سن سیرو مقابل میهمان خود کاتانیا با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد. چیرو کاپوآنو در دقیقه 27 تیم کاتانیا را پیش انداخت و فیلیپو اینزاگی در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشید.

فیورنتینا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین خود با حساب 2 بر یک مقابل میهمان خود لاتزیو تن به شکست داد. لیاجیچ در دقیقه 19 از روی نقطه پنالتی تیم فوتبال فیورنتینا را پیش انداخت و لدسما (32) و کوژاک (67) گل های لاتزیو را به ثمر رساندند.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگری می شود:

* باری - کالیاری

* رم - بولونیا

* سسنا - لچه

* کیه وو - برشا

* پالرمو - اینتر

* پارما - جنوآ

* اودینزه - یوونتوس

* سامپدوریا - ناپولی

جدول رده بندی:

1- کیه وو 6 امتیاز

2- لاتزیو 6 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- کالیاری 4 امتیاز

4- سامپدوریا 4 امتیاز

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18- بولونیا یک امتیاز

19- رم یک امتیاز

20- اودینزه بدون امتیاز