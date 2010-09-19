رفتار نژادپرستانه سارکوزی خشم کولیهای بلغاری را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، معترضین با سر دادن شعارهای "اروپا از ما حمایت می کند" و "ما را تحقیر نکنید" اعتراض خود را به سیاست بیگانه ستیزی سارکوزی نشان دادند. نماینده معترضین نامه ای را تسلیم سفارت فرانسه کرد که در آن 13 سازمان غیر دولتی بر پایان اخراج کولی ها تاکید کرده بودند.

بر اساس این گزارش، فرانسه از ماه جولای تاکنون حدود هزار روما را به بلغارستان و رومانی بازگردانده است.در همین حال کمیسیون اروپا اقدام پاریس در اخراج کولیهای مهاجر را محکوم و اقدامی "ننگین" توصیف کرده است

یاد آور می شود که اخراج کولی ها در پی دستور نیکلا سارکوزی برای تخریب 300 اردوگاه کولی ها صورت گرفت و اولین اردوگاهی که تعطیل شد در مرکز شهر "سنت اتین" قرار داشت که محل سکونت بیش از صد کولی بود. این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقتی به سر می بردند