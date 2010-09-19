  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۳

رفتار نژادپرستانه سارکوزی خشم کولیهای بلغاری را برانگیخت

رفتار نژادپرستانه سارکوزی خشم کولیهای بلغاری را برانگیخت

حدود 300 رومای بلغاری روز شنبه با تجمع در مقابل سفارت فرانسه به اخراج کولیهای اروپای شرقی از این کشور و سیاست بیگانه ستیزی "نیکلا سارکوزی" اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، معترضین با سر دادن شعارهای "اروپا از ما حمایت می کند" و "ما را تحقیر نکنید" اعتراض خود را به سیاست بیگانه ستیزی سارکوزی نشان دادند. نماینده معترضین نامه ای را تسلیم سفارت فرانسه کرد که در آن 13 سازمان غیر دولتی بر پایان اخراج کولی ها تاکید کرده بودند.

بر اساس این گزارش، فرانسه از ماه جولای تاکنون حدود هزار روما را به بلغارستان و رومانی بازگردانده است.در همین حال کمیسیون اروپا اقدام پاریس در اخراج کولیهای مهاجر را محکوم و اقدامی "ننگین" توصیف کرده است

یاد آور می شود که اخراج کولی ها در پی دستور نیکلا سارکوزی برای تخریب 300 اردوگاه کولی ها صورت گرفت و اولین اردوگاهی که تعطیل شد در مرکز شهر "سنت اتین" قرار داشت که محل سکونت بیش از صد کولی بود. این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقتی به سر می بردند

کد مطلب 1153919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها