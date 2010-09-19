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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

موسیقی محلی گلستان نیازمند احیاست

موسیقی محلی گلستان نیازمند احیاست

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست گروه ایرانی گفت: احیای هنر موسیقی مقامی و محلی در گلستان نیازمند تلاش و برنامه ریزی و حمایت مسئولان است.

پژمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هنرمندان خوبی در زمینه موسیقی محلی و مقامی استان وجود دارند که باید برای تامین نیازها و رفع مشکلات فراروی آنها برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: از هنرمندان برجسته در زمینه دوتار، کمانچه ترکمن و ... می توان برای حفظ و گسترش این هنر ارزنده بهره جست.
 
وی خاطرنشان کرد: موسیقی در صورتی اثرگذار می شود که هنرمند تمام وقت در این زمینه فعالیت داشته باشد و اگر دغدغه موسیقی دان، تنها هنر موسیقی نباشد، به طور حتم به این هنر لطمه وارد می شود.
 
طاهری یادآور شد: مهمترین راهکار حفظ هنر موسیقی، حمایت از اساتید فن در این عرصه است و باید برای حمایت از این هنرمندان تلاش شود.
 
سرپرست گروه ایرانی به کنسرت موسیقی این گروه با حضور شهرام ناظری در 8 و 7 مهرماه در گرگان اشاره و اضافه کرد: این کنسرت در مکان قبلی نمایشگاه دائمی گرگان اجرا می شود.
 
وی عنوان کرد: در این کنسرت موسیقی، نوازندگان برجسته گرگانی نظیر سینا سعیدی نوازنده‌ی تنبک، آرش ذاکری نوازنده سنتور آلتو، محمدرضا ابراهیمی نوازنده‌ی نی، پوریا محمدنژاد نوازنده‌ی تار و آذین ذاکری بم‌تار در کنار نوازندگانی مانند شروین مهاجر نوازنده کمانچه، شهرام غلامی نوازنده عود و مهرداد کریم‌خاوری نوازنده سازهای کوبه‌ای به هنرنمایی می پردازند.
کد مطلب 1153920

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