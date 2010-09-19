به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یک بریک تیمش برابر شهرداری تبریز با بیان این مطلب افزود: در این بازی 120 دقیقه به ما فحش و ناسزا گفتند و به طرف من و بازیکنانم سنگ اندازی کردند. نمی دانم چرا برخی‌ها خودشان را گول می زنند و نمی خواهند این اتفاق‌ها را ببینند.

وی در ادامه خطاب به خبرنگارانی که مدعی بودند چنین اتفاقاتی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز رخ نداده است، افزود: ظاهرا شما در ورزشگاه نبودید و ندید که تماشاگران به سمت نیمکت ما سنگ پرتاب می کردند و ناسزا می گفتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتقاد خود از جو حاکم بر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را این چنین ادامه داد: بازی که از ابتدای آن به تیم میهمان فحش و ناسزا بگویند که بازی نیست. نمی دانم در کجای دنیا چنین رفتاری با تیم میهمان می کنند؟ شما جای من، اگر اینقدر فحش و ناسزا می شنیدید توانایی تماشای بازی را داشتید.

وی ادامه داد: من چون آذری زبان هستم نباید مقابل تیمهای شهرداری و تراکتورسازی بازی کنم؟ حالا که مقابل آنها قرار گرفته‌ام بی غیرت و بی شرف هستم؟ آنهایی که من و کریم باقری را امروز بی شرف و بی غیرت خواندند خودشان بی شرف و بی غیرت هستند.

دایی همچنین خاطرنشان کرد: کریم باقری جوانی‌اش را برای تیم تراکتورسازی و شهر تبریز گذاشته، آیا درست است که علیه او شعار بدهند، فحش وناسزا بگویند و او را بی شرف بخوانند؟ همه دنیا ایران و آذربایجان را به نام کریم می شناسند، آن وقت در شهری که عمر و جوانی‌اش را برای آن گذاشته باید ناسزا بشنود. در تبریز نام یک خیایان را به نام کریم باقری می گذارند و در زمین بازی به او ناسزا می گویند.آیا این درست است؟

وی با یادآوری برخورد زشت هواداران منتسب به تیم تراکتورسازی با کریم باقری در دیدار رفت تیمهای پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته اول لیگ برتر گفت: در شهری که کریم باقری باید الگوی جوانان باشد همین جوانان به او ناسزا می گویند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خطاب به طرفداران تیمهای آذری گفت: اینجا ایران است و آذربایجان هم جزیی از این کشور. متاسفانه برخی‌ها به این مسئله توجهی ندارند و با حضور در ورزشگاه دنبال مسائلی دیگر هستند. آنها برای فوتبال به ورزشگاه نمی آیند و اهدافی دیگر را دنبال می کنند.

وی افزود: من از فحاشی تماشاگران ناراحت نیستم. تا صبح هم که به من فحش می دادند ناراحت نمی شدم. ناراحتی من از برخورد افرادی است که دنبال فوتبال نیستند.

دایی تاکید کرد: اینکه من آذری زبان و مقابل تیم‌های آذری قرار گرفته‌ام یعنی بی غیرتم؟! پس اگر این طوری است اهوازی مقابل فولاد خوزستان قرار نگیرد، شیرازی جلوی تیمهای برق و مقاومت نایستد و ...

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: معلوم است داور در این شهر و ورزشگاه می ترسد و هفت دقیقه وقت اضافه می گیرد. این طور که بازی انجام نمی شود! مگر اینهایی که در ورزشگاه هستند اجازه می دهند مسائل فنی در زمین پیاده شود.

وی افزود: در تبریز اتفاق‌هایی که در جریان بازی رقم می خورد به گونه‌ای است که داور را مجاب می کند مسابقه را مساوی به اتمام برساند تا مشکل خاصی ایجاد نشود. داور امروز متاثر از جو ورزشگاه از دقیقه یک تا 97 فقط به سود تیم میزبان سوت زد. دست آخر هم هفت دقیقه وقت اضافه گرفت تا بازی مساوی تمام شود.

دایی در ادامه با ابراز تاسف برای خبرنگارانی که به او اجازه صبحت کردن نمی دانند گفت: کجای دنیا برای یک مسابقه فوتبال هفت دقیقه وقت اضافه می گیرند؟

خبرنگاری در واکنش به این اظهارنظر دایی ورود پزشک به زمین برای مداوای دروازه بان پرسپولیس را دلیل تعیین هفت دقیقه وقت تلف شده عنوان کرد و گفت: دروازه بان تیم من شدیدا مصدوم شده بود. آیا برای مداوای او نباید پزشک به زمین می آمد؟ این که صورت او به شدت مصدوم شده بود، یعنی تمارض کرده است؟!

وی ادامه داد: تیم من پس از گلی که منصوری زد سه موقعیت صددرصد گلزنی داشت، این نشان می دهد ما دنبال پیروزی با حداقل گل نبودیم.

دایی همچنین مدعی شد، تیمش مقابل شهرداری برتر بوده و استحقاق پیروزی را داشته است و گفت: تیم من باید این بازی را می برد. شهرداری امروز موقعیتی نداشت و روی یک اوت، آن هم در شرایطی که بازیکن این تیم روی کریم باقری مرتکب خطا شده بود به گل تساوی رسید. ما امروز بهتر بودیم و باید می بردیم.