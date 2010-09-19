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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۳

گرمای هوا در جیرفت موجب برداشت زود هنگام محصول گردو شد

گرمای هوا در جیرفت موجب برداشت زود هنگام محصول گردو شد

کرمان – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی جیرفت از آغاز برداشت پیش از موعد محصول گردوی جیرفت به دلیل افزایش دما خبر داد.

محمد کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهرستان گرمسیر جیرفت در جنوب استان کرمان دارای اقلیم متنوع می باشد بطوریکه شاهد کشت محصول مختلف در این شهرستان هستیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون پنج هزار و 500 هکتار از باغهای شهرستان جیرفت در مناطق سردسیر این شهرستان به کشت گردو اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در سال جاری به دلیل گرمای هوا برداشت محصول گردو زودتر از سالهای قبل آغاز شده است و تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد یافت.

کردستانی گفت: پیش بینی می شود 12 هزار تن گردو از باغهای شهرستان جیرفت برداشت شود.

وی ویژگی بارز محصول گردوی جیرفت را ارگانیک بودن و عدم استفاده از کودهای شیمیایی اعلام کرد.

مدیرجهاد کشاورزی جیرفت همچنین خشکسالی و کمبود آب را در میزان برداشت محصول سال جاری تاثیر گذار دانست و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی گردو و عدم وجود بسته بندی مناسب از مشکلات این محصول در شهرستان جیرفت می باشد.

کد مطلب 1153923

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