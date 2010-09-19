28 درصد عشایر استان ایلام اسکان یافتند

به گزارش خبنرگار مهر در ایلام، ایاز محمد کریمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسکان عشایر در استان ایلام نیازمند اعتبارات ویژه‌ای است و براساس برآورد انجام شده برای اسکان هرخانوار عشایر به 65 میلیون تومان اعتبار نیاز است .

این مسئول اضافه کرد: این میزان اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌ها و اشتغال عشایر نیاز است که تأمین آن باید در دستور کار قرار گیرد .

کریمی تصریح کرد: اگر این دستگاه اجرایی در عمل پنج هزار و 500 خانوار عشایر را اسکان می‌داد، باید 50 درصد کل اعتبارات عمرانی استان به جامعه 11 درصدی عشایر ایلام اختصاص می ‌یافت .

وی ادامه داد: اکنون با تمام شرایط موجود 28 درصد عشایر استان ایلام اسکان یافته و برای اسکان بقیه عشایر نیز برنامه‌ریزی شده است .

این مسئول اضافه کرد: این رقم معادل سه هزار و 80 خانوار عشایر استان است که در سال‌های اخیر اسکان داده شده ‌اند .