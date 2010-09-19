28 درصد عشایر استان ایلام اسکان یافتند

به گزارش خبنرگار مهر در ایلام، ایاز محمد کریمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسکان عشایر در استان ایلام نیازمند اعتبارات ویژهای است و براساس برآورد انجام شده برای اسکان هرخانوار عشایر به 65 میلیون تومان اعتبار نیاز است.
این مسئول اضافه کرد: این میزان اعتبار برای ایجاد زیرساختها و اشتغال عشایر نیاز است که تأمین آن باید در دستور کار قرار گیرد.
کریمی تصریح کرد: اگر این دستگاه اجرایی در عمل پنج هزار و 500 خانوار عشایر را اسکان میداد، باید 50 درصد کل اعتبارات عمرانی استان به جامعه 11 درصدی عشایر ایلام اختصاص می یافت.
وی ادامه داد: اکنون با تمام شرایط موجود 28 درصد عشایر استان ایلام اسکان یافته و برای اسکان بقیه عشایر نیز برنامهریزی شده است.
این مسئول اضافه کرد: این رقم معادل سه هزار و 80 خانوار عشایر استان است که در سالهای اخیر اسکان داده شده اند.
به گفته وی، اکنون نیز برای خدماترسانی به این تعداد عشایر نیز سالانه 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود.
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