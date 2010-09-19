10 سد در گلستان بازسازی شدند

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای بازسازی این سدها سه میلیارد و 165 میلیون ریال اعتبار هزینه شد، درحالیکه اعتبار مصوب طرح شش میلیارد و 120 میلیون ریال بوده است.

به گفته وی، با اجرای این طرح سدهای گلستان، کوثر، آلاگل، ایمر(1) ، ایمر(2) و اینچه‌برون مرمت و بازسازی شد.

حسینی افزود: سدهای شهید چمران، شهید دستغیب، کرند و آلماگل نیز از جمله سدهایی است که در این طرح مرمت و بازسازی شدند.

وی یادآور شد: همچنین مبلغ دو میلیارد و 995 میلیون ریال اعتبار صرف مرمت و بازسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی شده است.

به گفته وی، شبکه گلستان، کوثر، آلاگل، ایمر(1) ، ایمر(2)، اینچه برون، شهید چمران، آلماگل در این طرح مرمت و بازسازی شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: ایستگاه پمپاژ آرخ بزرگ، سدهای کوچک انحرافی بن کوه، سرخ محله و نهرسنگی رامیان از دیگر پروژه‌های بازسازی شده در این طرح است.



حسینی گفت: سد کوچک انحرافی نوده خاندوز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 363 میلیون ریال ترمیم شد و این طرح در قالب طرح‌های کوچک زودبازده و از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.



وی با بیان اینکه این طرح تاکنون 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: این طرح از سال 87 آغاز شده و در ابتدای سالجاری به بهره‌برداری رسید.



به گفته وی، سطح زیر کشت سد کوچک انحرافی نوده خاندوز 60 هکتار و حجم آب تنظیمی آن 300 هزار مترمکعب است.



داشتن توجیه اقتصادی بالا، امکان استفاده از مشارکت مردم و استفاده از منابع کوچک اعتباری از مهمترین مزایای طرحهای کوچک زودبازده است.