سفر احمدی نژاد به نیویورک درجهت بازتعریف نظام مدیریت جهانی است

مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: سفر احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل در چارچوب سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به نیویورک استمرار دکترین ایران برای توجه دادن اعضای سازمان ملل به ضرورت بازتعریف نظام مدیریت جهانی است، گفت: بدین مفهوم که بجای توزیع ناعادلانه قدرت در جهان بایستی به سمت توزیع عادلانه قدرت بر اساس عدالت، معنویت و صلح پایدار حرکت کرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع در نشستهای قبلی مجمع عمومی سازمان ملل همواره یکی از موضوعات مورد بحث رئیس جمهور کشورمان بوده است، در نشست جاری نیز یکی از محورهای مورد بحث احمدی نژاد در سازمان ملل همین موضوع باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین نقش جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از اعضای سازمان ملل که پیشتاز بیان دیدگاههای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل است بسیار با اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود.

عنادی در ادامه دررابطه با تفاوت این سفر با سفرهای قبلی رئیس جمهور به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: طبیعتا در فاصله دواجلاس تحولاتی در نظام بین الملل رخ داده است که می تواند اجلاس اخیر را متفاوت از اجلاسهای پیشین بنماید.

وی اضافه کرد: در این راستا می توان به موضوعات "موقعیت اوباما در آمریکا"،"نقش تازه خاورمیانه در معادلات بین الملل"،"پروژه اسلام ستیزی در قالب اهانت به قرآن کریم"و همچنین موضوع "خلع سلاح هسته ای" اشاره کرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در بیان اهمیت اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد: این نشست بعنوان فرصتی است که سران ومقامات عالی رتبه 192 کشور عضو سازمان ملل مواضع و دیدگاه های خود را در خصوص چالشهای بین المللی تشریح می کنند.

وی افزود: براین اساس می توان گفت که موضوعات این نشست از نگاه آمریکا و اروپا "مبارزه با تروریسم وسلاح های کشتار جمعی" است و از نگاه کشورهای درحال توسعه "گرم شدن کره زمین، مبارزه با فقر و عاری شدن جهان از سلاح های کشتار جمعی" .

عنادی درخصوص جریان های حاکم بر روند برگزاری این اجلاس نیز گفت: در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به نوعی دو دیدگاه عمده مطرح می شود یکی از این دیدگاه ها متعلق به کشورهای درحال توسعه و دیگری متعلق به کشورهای قدرت مدار است که مجموعه گفتمان این دیدگاه ها می تواند سمت وسوی تصمیم گیریها در سازمان ملل و بویژه مجمع عمومی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: در حقیقت برآیند این دو دیدگاه بیداری اعضای سازمان ملل در خصوص ناعادلانه بودن نظم موجود بین المللی و ضرورت بازتعریف آن حتی در ساختار سازمان ملل را مورد تاکید قرار دهد.

