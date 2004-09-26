رسيدن به مراحل پاياني خروج نيروهاي سوري از لبنان

به گزارش خبر گزاري "مهر" يك افسر ارشد ارتش لبنان كه خواست نامش فاش نشود در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت: نيرو هاي سوريه بيش از هشتاد درصد عمليات جابجايي را كه از روز سه شنبه آغاز شده به اتمام رساندند و پيش بيني مي شود كه اين عمليات تا فردا ( دوشنبه ) پايان يابد .

وي افزود : سه هزار نيرو در اين عمليات به سوريه بازگشتند .

منتقدان مي گويند كه اين حركت سوريه چيزي بيش از يك اقدام نمايشي نيست كه در پاسخ به در خواست هاي بين المللي مبني بر عقب نشيني كامل نيروهاي خارجي از لبنان صورت گرفته است .

فرانسه و آمريكا از طريق قطعنامه شماره 1559 شوراي امنيت كه در دوم سپتامبر به تصويب رسيد خواستار عقب نشيني كامل نيروهاي خارجي از لبنان و احترام به حاكميت اين كشور شدند .



پيش بيني مي شود كه اوايل ماه آينده كوفي عنان دبير كل سازمان ملل گزارش خود را در باره پيروي سوريه ازاين قطعنامه ارائه دهد .

لبنان پس از جنگهاي داخلي درسوريه سي و پنج هزار نيرو در لبنان مستقر كرده است.





