استخر دو منظوره پرورش ماهی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام صبح یکشنبه در این آیین گفت: بهره برداری از استخرهای دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی در شهرستان مهران در راستای استفاده بهبنه از منابع آب خرد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان و نیز افزایش مصرف آبزیان آغاز شده است.

خسرو شهبازی افزود: در راستای استفــــــــاده و بهره برداری بهینه از منابع آب خرد و منابع آب کشاورزی یک مورد استخر دو منظوره پرورش ماهی در شهرستان مهران با مساحت یک هکتار با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است .

این مسئول افزود: تعداد سه هزار قطعه بچه ماهی با وزن میانگین 10 گرم رها سازی شده است که بعد از دوره پرورش پیش بینی می شود به میزان چهار تن ماهی از آن برداشت شود.

وی افزود: در حال حاضر در سطح استان بیش از 80 مورد استخر دو منظوره کشاورزی با ظرفیت تولید بیش از 180 تن ماهی در هر دوره پرورش فعال است.