100 تیم درمانی به مناطق محروم لرستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از برنامه های این هفته برگزاری همایش 46 هزار نفری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مرکز استان است.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور رزمندگان ارتش، نیروی انتظامی، یسیج، دانشگاه علوم پزشکی، پرستاران و پزشکانی که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته اند برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این همایش در روز پنجم مهر ماه سال جاری در محل پادگان امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به بازسازی عملیات کربلای چهار در استان، عنوان کرد: این برنامه نیز در منطقه عمومی پارک کیو برگزار می شود.

سرهنگ پازدار همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاهی در این زمینه در محل پارک کیو خرم آباد، بیان داشت: در رژه روز 31 شهریور نیز که با محوریت ارتش برگزار می شود بیش از 15 گروهان بسیجی نیز حضور خواهند داشت.

وی اعزام بیش از 100 تیم درمانی و خدماتی به مناطق محروم استان لرستان را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس برشمرد و یادآور شد: تجلیل از خانواده هایی که دو شهید به بالا و تک فرزند آنها شهید شده نیز یکی دیگر از برنامه های هفته دفاع مقدس است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به برگزاری یادواره 425 شهیده لرستان، خاطر نشان کرد: تجلیل و بزگداشت مقام شهیده مریم فرهانیان از دیگر برنامه های این هفته است.

سرهنگ پازدار برگزاری گردهمایی دانشجویان بسیجی و اعزام یک هزار نفر دانشجو در قالب طرح هجرت به مناطق محروم استان را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس دانست.

وی از اعزام راویان دوران دفاع مقدس به مدارس استان برای سخنرانی در هفته دفاع مقدس خبر داد و عنوان کرد: اجرای برنامه های متنوع و متعدد در سطح مراکز آموزشی و دانشگاهها نیز از دیگر برنامه ی اجرایی در این هفته به شمار می رود.