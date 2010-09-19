فشار طرح هدفمندی بر قشر متوسط / اقتصاد یارانه ای دیگر جواب نمی دهد

اصغر گرانمایه پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبعات اجرای هدفمند کردن یارانه ها گفت: این پروژه برای اقتصاد ما ضرورت دارد و البته دردهایی نیز از بابت این جراحی بزرگ اقتصادی باید تحمل کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اقتصادهای یارانه ای معمولا دولتی بوده و موجب حجیم تر شدن روزافزون دولتها می شود ولی قریب به 70 سال است که در دنیا اقتصاد یارانه ای جواب نداده و کنار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه هدفمند سازی یارانه ها به اشتباه تا به امروز عقب افتاده است، گفت: هم اکنون 80 الی 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بوده و هدفمندسازی یارانه ها و واگذاری امور به مردم امروز یک ضرورت است و نه یک اختیار.

گرانمایه پور در رابطه با اجرای هدفمند کردن نیز گفت: جامعه را در این زمینه باید به سه دسته تقسیم کرد که یک دسته افراد مرفه بوده و درآمدهای هنگفتی را به دست می آورند و از قبل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آسیب چندانی را نخواهند خورد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اقشاری ازجامعه نیز بسیارآسیب پذیر و ضعیف هستند که در مناطق محروم زندگی کرده و با هزینه های بسیار اندک گذران امور می کنند و آنها از بابت هدفمند کردن یارانه ها آسیب جدی نخورده و شاید برای این دسته از اقشار پیامدهای مثبتی نیز متصور است.

وی در ادامه با اشاره به قشر سوم جامعه که متشکل از کارمندان و کارگران شهرنشین هستند، گفت: این دسته بیشترین آسیب را از بابت هدفمند کردن یارانه ها خواهند پذیرفت به دلیل اینکه میزان دریافتی آنها از بازتوزیع هدفمند سازی یارانه ها قابل توجه نبوده و فشارهای ناشی از گرانی قیمت ها را نمی توانند به آن وسیله جبران کنند لذا این قشر با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: شایسته است این قشر از جامعه صبوری بیشتری از خود نشان داده و البته روسای ارگان ها و کارخانجات با پرداخت های مختلف این قشر را برای تحمل بار هدفمند کردن یارانه ها کمک کنند.

گرانمایه پور درزمینه نحوه نظارت مجلس براجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: کمیسیون ویژه مجلس به طورمستمر بر نحوه اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها نظارت داشته و علاوه بر آن مجلس نیز از طریق نظارت عام خود بر قوه مجریه ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در این زمینه به دست خواهد آورد.