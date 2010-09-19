موزه صنعتی در کرمان تقویت شود

محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حمایت این نهاد از موزه علی اکبر صنعتی به خبرنگار مهر گفت: موزه متعلق به سازمان هلال احمر است و به همین دلیل ما نمی‌توانیم در امور مربوط به آن دخالتی داشته باشیم.

وی افزود: با این همه به نظر می‌رسد به دلیل اینکه ساختمان موزه فعلا در شرایط مناسب قرار ندارد، انتقال آثار به کرمان و تقویت موزه صنعتی در این استان کار منطقی‌تری باشد.

در پی انتنشار گزارشی در خبرگزاری مهر مبنی بر نامناسب بودن شرایط نگهداری آثار در موزه علی اکبر صنعتی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان گفته بود که با پیگیریهای صورت گرفته و موافقت رئیس جمهور این آثار به زودی به کرمان منتقل می‌شود.

این درحالی است که محمد صنعتی، یکی از فرزندان این مجسمه‌ساز در مورد انتقال آثار موزه پدرش در همین رابطه گفته بود: زمانی که پدرم زنده بود، این مجسمه‌ها و تابلوها را وقف سازمان هلال احمر تهران کرد. این مجسمه‌ها بزرگ هستند و با گچ ساخته شده‌اند. برای همین فکر نمی‌کنم انتقال آنها درست باشد چون ممکن است در طول مسیر نقل و انتقال آسیب ببینند.

علی اکبر صنعتی به عنوان نقاش و مجسمه ساز تنها فردی در ایران است که دو موزه به نام وی در تهران و کرمان تاسیس شده است. صنعتی در طول 62 سال کار خود نزدیک به 1000 نگاره و 400 مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است‌.

هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود دلیل تاسیس موزه‌ای به نام وی در تهران ازآنجا ناشی شد که سازمان هلال احمر تعدادی از آثار وی را خرید و تصمیم گرفت محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلوها و مجسمه‌های این هنرمند اختصاص دهد. این موزه در ابتدای خیابان فردوسی قرار دارد مدتی تعطیل بود و از دو هفته گذشته بازگشایی شده است.