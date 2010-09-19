خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 15 دوره کلاس آموزشی در زمینههای زراعت، آب و خاک، باغبانی و تولیدات دامی برای 700 نفر از بهرهبرداران برگزار شد.
وی افزود: این در حالیست که تا پایان سال جاری 35 دوره مهارتی در بخش کشاورزی با شرکت 900 نفر برگزار می شود.
طاهری با بیان اینکه در پایان دورههای آموزشی به فراگیران گواهینامه مربوطه اعطا میشود، گفت: در این دورهها 50 درصد فراگیران را کشاورزان سنتی تشکیل میدهد و مابقی شامل فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و بهرهبرداران متقاضی شرکت در کلاسها هستند.
مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این کلاسها در راستای آموزش کشاورزان و به روز کردن اطلاعات فنی تولیدکنندگان برگزار شده است.
وی هدف از برگزاری این دورهها را ارتقای سطح آگاهی و دانش بهرهبرداران عنوان کرد و افزود: کشاورزان از طریق آشنایی با یافتههای پژوهشی و فناوری به صورت ساده و کاربردی میتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم کنند.
طاهری خاطرنشان کرد: ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنایی و استفاده از فناوریهای نو برای افزایش تولید و بهرهوری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی است.
مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این در حالیست که امروزه کشاورزان زمینهای زراعی و محصولات خود را به صورت سنتی اداره میکنند که این امر به تنهایی نمیتواند در توسعه محصولات کشاورزی کافی باشد.
طاهری تصریح کرد: با به روز کردن اطلاعات و دانش کشاورزان میتوان آنها را در تولید محصولات بیشتر و با کیفیت تر کمک کرد.
وی با تاکید بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای آشنایی بیشتر کشاورزان و دامداران در بهرهگیری از شیوههای مدرن زراعت، دامداری و باغبانی گفت: برگزاری این کلاسها موجب خواهد شد تا در این بخش شاهد یک جهش تولید و ارتقای کیفیت باشیم.
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