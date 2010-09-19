امیدوارم "خنده در باران" کمدی متفاوتی باشد

داریوش فرهنگ درباره فیلم سینمایی "خنده در باران" به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شیرین وحیدی فر مشغول تدوین این پروژه است. امیدوارم "خنده در باران" فیلمی متفاوت با کمدیهای رایج و مرسوم باشد.
شقایق فراهانی، علیرضا جلالیتبار، پوراندخت مهیمن، بهاره رهنما، مرجانه گلچین، نصرالله رادش، صالح میرزاآقایی، رسول نجفیان، رضا فیاضی، ندا مقصودی، سارا منجزی، کیانوش گرامی، احمد ایراندوست، مهران رجبی و گوهرخیراندیش بازیگران این پروژه سینمایی هستند.
در خلاصه داستان "خنده در باران" آمده است: عروسی پای سفره عقد به جای "بله" میگوید "نه". همه چیز ازهمین نقطه شروع میشود. داماد همه تلاش خود را میکند تا بتواند از عروس جواب "بله" بگیرد اما موفق نمیشود. عروس او در یک تغییر غیرمنتظره تبدیل به شخص دیگری میشود! جستجوی داماد برای برگرداندن"عروس " سرآغاز ماجراهایی است.
دیگر عوامل تولید این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن قلیزاده، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح صحنه: فاضل ژیان، طراح لباس: نازنین خزایی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، مدیر تدارکات: مجتبی اجاقی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: علیرضا بزدوده، جلوههای ویژه تصویری:حدیش شاملو، پشتیبانی تولید: ابراهیم بحرالعلومی، سرمایهگذار: امیر دادگستر، ولیالله مدنی وعکاس: رامتین فیروزیان.
داریوش فرهنگ فیلمهای سینمایی "طلسم"، "رز زرد"، "یک گزارش واقعی" و مجموعههای "طلسم شدگان"، "سلطان و شبان"، "راه شب" را کارگردانی کرده است.
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