شناسنامه جشنواره تئاتر کودک کشور به نام همدان ثبت شده است

حجت الاسلام سعید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه جشنواره تئاتر هفت سال از همدان دور بود، اظهار داشت: تئاتر هنری ماندگار است که در راز و نشیب های پیشرفت و رشد فضای هنری و ورودش به فضای دیجیتالی و سینما اهمیت خود را تا حدی از دست داد اما با تولد دوباره آن در جامعه و جشنواره های بین المللی اصالت خود را بازیافت.

کرمی با اشاره به اینکه باید برای تعالی تئاتر و فیلم به سمتی برویم که متولیان آن در مباحث و کارهای اجرایی ورود پیدا کنند، افزود: در این راستا امسال مسئولان انجمن نمایش و تهیه کنندگان، مدیریت کارهای جشنواره فیلم و تئاتر همدان را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر اینکه اصالت تئاتر انکارناپذیر بوده و در راستای حفظ این مهم فرهنگ سازی نیاز است، گفت: گرایش و نگرش مردم نسبت به این هنر ارزشی باید حفظ شود تا شاهد رشد و تعالی آن باشیم.

کرمی با بیان اینکه 280 هزار تماشاگر در تابستان سال جاری از برنامه های تئاتر همدان بازدید کرده اند، تأکید کرد: امسال در حوزه تولید کارهای فرهنگی و هنری به خوبی وارد خواهیم شد.

وی یادآور شد: همدان باید به عنوان پایگاه فرهنگی کشور مطرح شده و از ظرفیت ها و پتانسیل های به خوبی استفاده کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان با بیان اینکه امسال، سال بی نظیری برای فعالیت های هنری است، اظهار داشت: امسال چند کنگره، جشنواره و همایش در همدان اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان مهمترین هدف است، گفت: همین که دنیا جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را به نام همدان بشناسد به معنای تثبیت است.

کرمی گفت: باوجودی که گروه های تئاتر در حوزه های تخصصی ورود خوبی داشتند اما در زمینه جذب مخاطب مشکل جدی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه با خط دهی و برنامه ریزی و نیز جلوگیری از راهیابی ابتذال به تئاتر می توان خرده فرهنگ های ایران را در متن نمایش ها لحاظ کرد، افزود: هنر ابزار انتقال فرهنگ است و هرچه بیشتر بتوان از ظرفیت هنر برای انتقال فرهنگ استفاده کرد میزان موفقیت بیشتر است.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان هفتم تا 11 مهرماه امسال در همدان برگزار می شود.