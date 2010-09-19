6 تا 8 درصد کودکان دچار آلرژی غذایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز آلرژی غذایی ظاهرا با افزایش سن کاهش می‌یابد و کودکان کمتر از دو سال در مقایسه با کودکان بزرگتر یا بزرگسالان، با احتمال بیشتری در معرض آلرژی غذایی قرار دارند.

آلرژی غذای، واکنش بیش از اندازه دستگاه ایمنی به برخی از مواد غذایی است که ممکن است ارثی یا غیرارثی باشند.

آلرژی غذایی دارای علائم گوارشی، شامل شکم درد، تهوع و استفراغ، اسهال، خونریزی گوارشی و خارش دهان و علائم پوستی مانند کهیر، اگزما، خارش، التهاب پوستی و قرمزی پوست است.

آسم، سرفه، آبریزش بینی و تنگی مجاری هوا، از جمله علائم تنفسی آلرژی محسوب می شود.

براساس این گزارش تخم‌مرغ، شیرگاو، بادام‌زمینی، سویا، گندم و ماهی مهمترین مواد غذایی آلرژی‌زا هستند، همچنین در گروهی از افراد برخی اقلام غذایی از جمله بادمجان، گوجه‌فرنگی، انواع فلفل، سیر، هلو، توت فرنگی، شکلات، تمشک، خربزه و ذرت نیز می‌توانند علائم آلرژی را ایجاد کنند.

آلرژی غذایی ممکن است سالهای زیادی ادامه یابد و معمولا هیچ دارویی برای درمان آن وجود ندارد اما از بعضی داروها می‌توان برای تخفیف یا رفع علائم آلرژی استفاده کرد.

براساس این گزارش، بهترین راه برای جلوگیری از بروز علائم آلرژی، اجتناب از مصرف مواد غذایی آلرژی‌زاست بنابراین توصیه می‌شود افراد باید همواره به برچسب مواد غدایی بسته ‌بندی توجه و سعی کنند مواد غذایی را که برای شان حساسیت‌زا است، شناخته و از مصرف آن خودداری کنند.