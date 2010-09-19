دو بازارچه میوه و تره بار در شهر ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دو بازارچه در بلوار تعمیرکاری و چالیمار با مساحت هزار و 380 متر مربع ساخته می شود.

وی افزود: در این بازارچه با 32 غرفه انواع محصولات پروتئینی، لبنی، میوه و سبزیجات محصولات کشاورزی و سایر محصولات مورد نیاز مردم عرضه می شود .

شهردار ایلام از ایجاد یک بازارچه جدید نیز تا پایان سال جاری در بلوار مصلی خبر داد و افزود: زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای ایجاد این بازارچه در نظر گرفته شده که در صورت حل مشکل زمین آن با مسکن و شهرسازی و تغییر کاربری آن پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز این بازارچه به بهره برداری برسد .

بهادری اظهار داشت: با راه اندازی این سه بازارچه تعداد بازارچه میوه و تره بار در شهر ایلام به هشت بازارچه می رسد.

وی با اشاره به این مسئله که سازمان میوه و تره بار در سال 89 در جهت خدمت رسانی به همشهریان فعالیت خود را آغاز کرده است، خاطرنشان ساخت: با ساماندهی پنج بازارچه جدید گام مهمی در جهت خدمات رسانی به شهروندان برداشته شده است.