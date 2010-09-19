دو بازارچه میوه و تره بار در شهر ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دو بازارچه در بلوار تعمیرکاری و چالیمار با مساحت هزار و 380 متر مربع ساخته می شود.
وی افزود: در این بازارچه با 32 غرفه انواع محصولات پروتئینی، لبنی، میوه و سبزیجات محصولات کشاورزی و سایر محصولات مورد نیاز مردم عرضه می شود.
شهردار ایلام از ایجاد یک بازارچه جدید نیز تا پایان سال جاری در بلوار مصلی خبر داد و افزود: زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای ایجاد این بازارچه در نظر گرفته شده که در صورت حل مشکل زمین آن با مسکن و شهرسازی و تغییر کاربری آن پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز این بازارچه به بهره برداری برسد.
بهادری اظهار داشت: با راه اندازی این سه بازارچه تعداد بازارچه میوه و تره بار در شهر ایلام به هشت بازارچه می رسد.
وی با اشاره به این مسئله که سازمان میوه و تره بار در سال 89 در جهت خدمت رسانی به همشهریان فعالیت خود را آغاز کرده است، خاطرنشان ساخت: با ساماندهی پنج بازارچه جدید گام مهمی در جهت خدمات رسانی به شهروندان برداشته شده است.
بهادری کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر، دسترسی آسان مردم به محصولات مورد نیاز، تهیه میوه و سایر اقلام مورد نیاز با قیمت ارزانتر و صرفه جویی در وقت، از اهداف راه اندازی این بازارچه ها عنوان کرد.
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