به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: در راستای گسترش فرهنگ ولایی و رضوی در جامعه و همچنین توجه ویژه مردم به ادبیات رضوی و ولایی جشنواره پیامک ادبی رضوی در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه از مجموعه برنامه های جشنواره بین المللی فرهنگی امام رضا (ع) به مناسبت میلاد این امام بزرگوار و حضرت فاطمه معصومه(س) می باشد.

سعیدی خاطرنشان کرد: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره باید تک بیتها و جملات ادبی خود را که برای اولین بار خلق شده اند با محوریت امام رضا (ع) به شماره 100038513 از طریق پیامک ارسال کنند.

وی آخرین مهلت برای ارسال آثار را سوم مهر ماه اعلام کرد.

سعیدی ادامه داد: امسال نیز همچون سالهای گذشته جشنواره شعر رضوی در کرمان برگزار می شود و هم اکنون نیز برگزاری جشنواره شعر رضوی در شهرستانهای استان کرمان در حال برگزاری می باشد.