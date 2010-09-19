همایش "چرایی دفاع مقدس" به سئوالات دانشجویان همدانی پاسخ می دهد

سرهنگ محمود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این همایش با هدف پاسخ به ابهامات و سئوالاتی که در رابطه با دفاع مقدس در بین دانشجویان وجود دارد،برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه قسمت عمده ای از این ابهامات از سوی رسانه های غیر همسو و دشمن ایجاد می شود، گفت: در زمان برگزاری همایش " چرایی دفاع مقدس " فرمانده هان به سئوالات دانشجویان به صورت حضوری پاسخ می دهند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های کمیته دانشجویی در پنج موضوع کلی و در 26 مرکز دانشگاهی به اجرا در می آید، گفت: تولید نوشتاری در رابطه با کنگره شهدای استان همدان در قالب نشریات دانشجویی، دفاع مقدس، سیره شهدا و پرداختن به تبیین دفاع مقدس نیز در برنامه قرار دارد.

قاسمی از برپایی نمایشگاه عکس با محوریت حضور رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: یادواره شهدای دانشجو در یکی از دانشگاه های استان همدان برگزار می شود.

سرهنگ قاسمی برگزاری شب خاطره با حضور فرمانده هان دفاع مقدس و دانشجویان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: در این برنامه خاطرات جنگ از سوی رزمندگان بیان می شود.

دبیر کمیته دانشجویی کنگره سرداران افزود: بخش دیگر کار این کمیته، انتشار نشریات سازمان دانشجویی استان همدان درباره چرایی دفاع مقدس است که پس از انتشار در تیراژ 10 هزار نسخه بین دانشجویان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه در این نشریات به ابهامات و شبهات دانشجویان پاسخ داده می شود، عنوان اصلی نشریه مذکور را "ناگفته های دفاع مقدس" ذکر کرد و گفت: در حال حاضر 34 نشریه دانشجویی در استان همدان فعال است.