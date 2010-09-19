سنت اتین پس از 29 سال صدرنشین فوتبال فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سنت اتین دیشب در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ فوتبال فرانسه، با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود مون پولیه پیروز شد. برای سنت اتین در این دیدار دیمیتری پایت (21 و 66) و امانوئل ریوریه (32) گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* لوران صفر - کان یک
* موناکو صفر - تولوز صفر
* نانسی صفر - برست 2
* سوشو 4 - نیس صفر
* والنسین یک - لانس یک
* آرلس صفر - مارسی 3
هفته ششم این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* لیل - اوسر
* پاریسن ژرمن - رن
* بوردو - لیون
جدول رده بندی:
1- سنت اتین 13 امتیاز
2- تولوز 13 امتیاز
3- رن 11 امتیاز - یک بازی کمتر
4- کان 11 امتیاز
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18- اوسر 4 امتیاز - یک بازی کمتر
19- بوردو 4 امتیاز - یک بازی کمتر
20- آرلس بدون امتیاز
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