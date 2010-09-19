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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

هفته ششم لیگ فرانسه/

سنت اتین پس از 29 سال صدرنشین فوتبال فرانسه شد

سنت اتین پس از 29 سال صدرنشین فوتبال فرانسه شد

تیم فوتبال سنت اتین با برتری مقابل مون پولیه پس از 29 سال به صدر جدول رده بندی رقابت‌های فوتبال فرانسه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سنت اتین دیشب در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه، با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود مون پولیه پیروز شد. برای سنت اتین در این دیدار دیمیتری پایت (21 و 66) و امانوئل ریوریه (32) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* لوران صفر - کان یک
* موناکو صفر - تولوز صفر
* نانسی صفر - برست 2
* سوشو 4 - نیس صفر
* والنسین یک - لانس یک
* آرلس صفر - مارسی 3

هفته ششم این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* لیل - اوسر
* پاریسن ژرمن - رن
* بوردو - لیون

جدول رده بندی:
1- سنت اتین 13 امتیاز
2- تولوز 13 امتیاز
3- رن 11 امتیاز - یک بازی کمتر
4- کان 11 امتیاز
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18- اوسر 4 امتیاز - یک بازی کمتر
19- بوردو 4 امتیاز - یک بازی کمتر
20- آرلس بدون امتیاز

کد مطلب 1153944

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