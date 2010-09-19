سنت اتین پس از 29 سال صدرنشین فوتبال فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سنت اتین دیشب در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه، با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود مون پولیه پیروز شد. برای سنت اتین در این دیدار دیمیتری پایت (21 و 66) و امانوئل ریوریه (32) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* لوران صفر - کان یک

* موناکو صفر - تولوز صفر

* نانسی صفر - برست 2

* سوشو 4 - نیس صفر

* والنسین یک - لانس یک

* آرلس صفر - مارسی 3

هفته ششم این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

* لیل - اوسر

* پاریسن ژرمن - رن

* بوردو - لیون

جدول رده بندی:

1- سنت اتین 13 امتیاز

2- تولوز 13 امتیاز

3- رن 11 امتیاز - یک بازی کمتر

4- کان 11 امتیاز

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18- اوسر 4 امتیاز - یک بازی کمتر

19- بوردو 4 امتیاز - یک بازی کمتر

20- آرلس بدون امتیاز