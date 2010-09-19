افشین روغنی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ فهرستی از کالای ممنوعه وارداتی در وزارت صنایع و معادن تهیه نشده است، گفت: این وزارتخانه واردات را برای حمایت از صنایع داخلی مدیریت می کند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن درباره مهلتی که وزارت بازرگانی به وزارت صنایع برای ارائه لیست ممنوعیت واردات داده است؟ گفت: وزارت بازرگانی نمی تواند مهلتی به وزارت صنایع و معادن که به لحاظ کاری در موازات آن قرار دارد ، تعیین کند.

به گفته وی ، فهرست کالاهایی که پیش از این اعلام شده فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه نبوده و تنها برای معرفی به دستگاههای اجرایی بود تا به خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند در راستای حمایت از تولیدکننده اقدام نکنند.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی 12 شهریورماه جاری به همتایان خود در وزارتخانه جهادکشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نامه نوشت و به آنها ده روز مهلت داد تا شرایط و ضوابط فنی واردات کالاهای مرتبط با حوزه اجرایی خود را ارایه دهند. تنها وزیری که در مدت زمانی مقرر به این نامه پاسخ داد، وزیرجهادکشاورزی بود.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که مهلت وزارت بازرگانی به وزارت صنایع برای ارائه لیست ممنوعیت واردات پایان یافت اما این لیست ارائه نشد؟ گفت: مدیریت واردات تنها به معنی ممنوعیت واردات برخی کالاها نیست.

به گفته وزیر صنایع و معادن، هیچ کشوری در جهان پیدا نمی شود که تولید و صنعت قابل افتخار داشته باشد اما واردات را مدیریت نکرده باشد.

وی افزایش کیفیت کالای تولید داخل را یکی از راهکارهای مدیریت واردات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر واردات بسیاری از کالاها به علت بالا بودن کیفیت تولید داخل و بی نیازی به واردات آن کالاها متوقف شده است.