هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر از شهرکرد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه هفتمین نمایشگاه کتاب در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه توسعه فعالیتهای فرهنگی استان در دولت نهم و دهم بسیار چشمگیر بوده است، اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بیش از 400 ناشر کشوری به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی سال ‌جاری در استان برگزار شده است.

داریوش رضوانی افزود: این نمایشگاه دارای 420 غرفه است که از این تعداد 200 غرفه به ناشران اختصاص دارد و مابقی در اختیار برنامه‌های جنبی نمایشگاه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اختصاص غرفه‌‌ای با عنوان سرای اهل قلم برای بررسی کتب جدید و تازه‌های نشر توسط اساتید و شخصیتهای علمی یکی از مهمترین برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ترویج امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز، اطلاع رسانی در راستای هدفمندی یارانه‌ها، ایستگاه نقاشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پخش فیلم و کلیپ پیرامون دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه عکس شهدای هشت سال دفاع مقدس و دل نوشته‌های شهدا برای بازدیدکنندگان و غرفه جنگ نرم از دیگر برنامه‌های جنبی این نمایشگاه به شمار می رود.

وی از تخفیف 40 درصدی کتاب برای بازدید‌کنندگان از نمایشگاه خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مقابله با شبیخون فرهنگی، آشنایی مردم با تازه‌های نشر کتاب، ارائه خدمات ویژه به صاحبان اثر ناشران کتاب در سطح کشور، آشنا کردن جوانان با مفاخر علمی و تحقق و برآورده کردن خواسته و انتظارات مردم استان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.

رضوانی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب در استان موجب افزایش رغبت و علاقه دوست‌داران کتاب خواهد شد تا آنجا که مردم از برگزاری هر دو سال یکبار نمایشگاه گلایه داشتند و خواستار برگزاری این نمایشگاه به صورت سالانه بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یک هزار و 500 نفر از نمایشگاه بازدید کرده‌اند، گفت: با برنامه ‌ریزیهای جامع تر و گسترش اینگونه نمایشگاه‌ها در شهرستانها شرایط مناسبی برای علاقمندان به کتاب فراهم می‌شود.

رضوانی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از امروز تا دوم مهرماه جاری به مدت یک هفته در محل نمایشگاه‌های دائمی استان از ساعت 9 تا 12 ظهر و از ساعت 16 تا 20 شب پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.