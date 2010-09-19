به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی در طول هفته گذشته و پس از پایان جشنواره گروهی از منتقدین، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایتالیایی به شدت نسبت به انتخاب فیلم "جایی" ساخته سوفیا کاپولا به عنوان برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز تاخته و کوئنتین تارانتینو رئیس هیئت داوران این دوره را به واسطه دوستی نزدیک با کاپولا مورد انتقاد قرار دادند.



کار به جایی رسید که بوندی وزیر فرهنگ ایتالیا دیروز نه تنها به تارانتینو حمله کرد بلکه استقلال جشنواره ونیز را زیر سئوال برد. اکنون برای نخستین بار مارکو مولر مدیر جشنواره ونیز به این جریان سازیها و جنجالها پاسخ واکنش نشان داده است.



مارکو مولر گفت: کوئنتین تارانتینو شخصیتی بسیار قوی دارد همان گونه که دیگر اعضای هیئت داوران این دوره چنین هستند. مطمئنم هیچ کس باور نمی‌کند فیلمسازی چون آرنو دپلشن فرانسوی، با سبک منحصر به فرد و تصویر سازیهای ویژه‌اش تحت تاثیر کسی قرار گیرد. چنین رویه‌ای برای سایر اعضای هیئت داوران نیز صادق است.



مولر ادامه داد: این توهین بزرگی به اعضای هیئت داوران است که آنها را به تبعیت از سلایق شخصی و روابط دوستانه تارانتینو با دیگر فیلمسازان متهم کنیم. مولر در ادامه رسانه‌های ایتالیایی را متهم کرد که هر سال به ایرادگیری از جشنواره ونیز می‌پردازند و هر سال روی نکته‌ای دست می‌گذارند و موضوعی برای انتقاد می‌یابند.



مولر افزود: یکی از منتقدین نامدار روزنامه لارپوبلیکا پر تیراژترین روزنامه ایتالیا در اغلب جلسات نمایش فیلم غایب بود و بعد بر اساس شنیده‌ها نقد می‌نوشت و منتقد روزنامه کوریره دلاسرا، نیم ساعت پس از آغاز نمایش فیلم "قولهایی نوشته بر آب" ساخته وینسنت گالو سالن نمایش را ترک کرد. اما فردای آن روز نقد مفصلی بر فیلم به قلم او منتشر شد.



مدیر هنری جشنواره ونیز تاکید کرد: سالها است که به چنین رفتاری عادت کرده‌ام. اما این روندی ناسالم و غلط است. جریان نقد می‌تواند سالم باشد. اما این شیوه نقد راه به جایی نمی‌برد. اگر تنها یک دوره از جشنواره ونیز به لحاظ کیفیت فیلمها و صحت داوریها کیفیت خیلی خوبی داشته باشد، بدون شک این دوره امسال برگزار شده است.

گروهی از مطبوعات و رسانه‌ها تارانتینو را به شکستن قواعد جشنواره ونیز به ویژه در اهدای چند جایزه به فیلمهای "آخرین سیرک" ساخته آلکس دلا ایگلسیا و "قتل ناگزیر" به کارگردانی یرزس اسکولیموفسکی متهم کرده‌اند. اما مولر به این انتقاد هم پاسخ داد. او گفت: روز اول جشنواره اعضای هیئت داوران به من گفتند ببین، این فکر درستی نیست که وادارمان کنید جوایز بهترین کارگردانی، ‌جایزه ویژه هیئت داوران، بازیگر و فیلمنامه را بین فیلمها تقسیم کنیم. ما می‌خواهیم این آزادی را داشته باشیم تا در صورت لزوم یک فیلم بیش از یک جایزه دریافت کند. پس از این ماجرا پائولو باراتا رئیس دو سالانه هنر ونیز که جشنواره ونیز هم زیر مجموعه آن محسوب می‌شود یکبار برای همیشه قوانین جشنواره را تغییر داد.



مولر ادامه داد: تنها نارضایتی من از عملکرد هیئت داوران نادیده گرفتن فیلمهای ایتالیایی بخش مسابقه است. امسال فیلمهای ایتالیایی برجسته‌ای در بخش مسابقه داشتیم و فکر می‌کنم این فیلمها دست کم در دو رشته می‌توانستند برنده جایزه باشند.

