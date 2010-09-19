شکست سنگین علم و ادب در خانه/ کیش ایر از انتهای جدول فرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر شنبه تیم فوتسال علم و ادب مشهد در سالن شهید بهشتی این شهر به مصاف کیش ایرقم رفت و در حالی که نفراتی تاثیرگذار چون مهدی جاوید و وحید امیری را در اختیار نداشت با نتیجه 4 بریک تن به شکست داد.

هنوز چند ثانیه بیشتر از شروع بازی نگذشته بود که حسین صبوری تیم کیش ایر را پیش انداخت. این گل سبب شد علم و ادبی‌ها رو به جلوتر بازی کنند و حتی چند بار هم تیرک دروازه کیش ایر را به لرزه درآوردند تا اینکه بالاخره ناصر عجم موفق شد در دقیقه 17 بازی را به تساوی بکشاند.

نیمه اول بازی دو تیم علم و ادب مشهد و کیش ایر قم با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید. تیم کیش ایر در نیمه دوم به مراتب بهتر از تیم میزبان بازی کرد و توانست با گل‌های متوالی محمد کوهستانی در دقایق 27 و 28 از میزبان خود پیشی بگیرد.

تلاش علم و ادبی‌ها برای جبران بی ثمر بود و درحالی که پنج نفره به دروازه کیش ایر یورش می بردند در واپسین لحظات بازی دروازه خود را بار دیگر گشوده دیدند. این محمد کرمانی بود که گل چهارم را وارد دروازه علم و ادب سایپا کرد تا کار برای تیم مشهدی تمام شده و نخستین شکست خانگی این فصل علم و ادب سایپا تنها پس از 6 هفته رقم بخورد.

- نتایج کامل دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* علم و ادب سایپا یک - کیش ایر قم 4

* شهید منصوری قرچک 4 - فولاد ماهان اصفهان 5

* گیتی پسند اصفهان 3 - شرکت ملی حفاری اهواز 3

* پرسپولیس تهران 5 - آرش بتن تبریز 4

* فیروز صفه اصفهان 2 - گسترش فولاد تبریز 2

* دبیری تبریز 4 - لبنیات ارژن فارس 4

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته ششم به شرح زیر است:

1- گیتی پسند اصفهان 12 امتیاز - تفاضل گل 7+

2- راه ساری 12 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)

3- شهید منصوری قرچک 11 امتیاز

4- پرسپولیس تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

5- فولادماهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

6- گسترش فولاد تبریز 8 امتیاز - تفاضل گل 7+ (یک بازی کمتر)

7- شرکت ملی حفاری ایران 8 امتیاز - تفاضل گل صفر(یک بازی کمتر)

8- فیروز صفه اصفهان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+ (یک بازی کمتر)

9- ارژن فارس 7 امتیاز - تفاضل گل 3-

10- علم و ادب مشهد 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- کیش ایر قم 4 امتیاز - تفاضل گل 6-

12- دبیری تبریز 4 امتیاز - تفاضل گل 7-

13- آؤش بتن قزوین یک امتیاز (یک بازی کمتر)